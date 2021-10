Twitch touché par une énorme fuite de données confidentielles

Le service de vidéos en streaming Twitch aurait été la cible de hackers qui auraient dérobé plus de 120 Go de données sensibles pour cette plate-forme appartenant à Amazon.

Les réseaux sociaux ont rapidement répandu la nouvelle, Twitch étant devenu un service de référence à travers le monde, notamment auprès de la communauté des gamers dont plusieurs millions se retrouvent chaque jour sur la plate-forme de streaming.

Selon les premiers éléments, la totalité des codes sources de Twitch depuis ses débuts aurait ainsi fuité, ainsi que de nombreux éléments vitaux pour assurer la sécurité du site.

En outre, les revenus que certains streamers touchaient depuis 2019 auraient également été divulgués, tout comme le projet de créer une plate-forme de vente de jeux concurrente à Steam et Epic Games Store.

Des mots de passe à changer

Surtout, les mots de passe chiffrés de plusieurs milliers d'utilisateurs auraient été répandus dans la nature. S'il n'est pas encore possible d'identifier les comptes d'utilisateurs concernés ni leur nombre exact, dans le doute il est vivement conseillé de changer vos mots de passe si vous disposez d'un compte Twitch.

Un changement est possible directement dans les paramètres du site ou de l'application. N'oubliez pas non plus d'opter pour l'authentification en deux étapes, ce qui permet de protéger au mieux votre compte.

it looks like Twitch has been hacked in a massive breach. A 125GB file reportedly includes Twitch source code, details on creator $$$ payouts, and even a Steam competitor. Full details here: https://t.co/wgI7wOYYxY pic.twitter.com/O0clMJASp6 — Tom Warren (@tomwarren) October 6, 2021

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Twitch n'a pas encore réagi officiellement concernant cette fuite et n'a pas non plus précisé si les documents divulgués sont bien authentiques.

Toutefois, certains streamers bien renseignés affirment que les documents présentant leur revenus sont fiables, tout en tempérant la réalité des chiffres qui ne tiendraient pas compte d'autres facteurs.