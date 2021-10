Metroid Dread, Far Cry 6, Hot Wheels Unleashed : les 3 jeux vidéo de la semaine

Comment faire revivre une légende avec Metroid Dread ? Comment mener une révolution avec Far Cry 6 ? Et comment retomber en enfance avec Hot Wheels Unleashed ? Voici les trois jeux vidéo que l'on vous recommande cette semaine.

Cette sélection a été élaborée entre la rédaction de CNEWS et la rédaction de Jeux Vidéo Magazine.

Metroid Dread

Accompagnant la sortie de la Switch OLED le 8 octobre, Metroid Dread s'impose d'emblée comme l’un des meilleurs jeux de plates-formes de l’année. On retrouve Samus, l’héroïne de la franchise née en 1986 sur la célèbre NES. Envoyée en mission sur une nouvelle planète, elle se retrouve rapidement considérée comme la proie de machines mortellement programmées. On tente alors de survivre dans un véritable dédale de niveaux, tandis que les aliens guettent le moment opportun pour se repaître de votre carcasse.

Mêlant habilement action et exploration, Metroid Dread est l’excellente surprise qu’on n’attendait pas forcément à un tel niveau d'excellence. Le jeu profite d'un gameplay exemplaire qui donne une impression de fluidité constante, avec des pouvoirs et un armement savamment construit, pour donner l'envie de progressé dans ce véritable labyrinthe peuplé d'aliens et de machines meurtrières. Un titre qui reste toutefois à réserver à des gamers aguerris, tant les boss vous donneront du fil à retordre. Comme à l'ancienne, il faudra apprendre par cœur leurs mouvements pour parvenir à les anéantir. Une nouvelle perle sur Switch.

Metroid Dread, Nintendo, sur Switch.

Far Cry 6

Ah Yara ! Ses plages, ses montagnes, sa jungle, ses animaux sauvages et ces cohortes de soldats à la botte du dictateur Anton Castillo... Oui, on a pu passer quelques jours sous le soleil de Yara. Un petit break coloré, animé et forcément explosif quand on parle de Far Cry. Car, même s’il n’est pas sans faire songer à la série Just Cause avec cet épisode latino, le FPS (jeu de tir) développé par Ubisoft nous a habitué au fil des épisodes à des affrontements spectaculaires à pied mais aussi à bord d’avions, d’hélicoptères, de chars d’assaut ou même désormais à dos de cheval. Les habitués de la série ne seront pas perdus avec ce sixième épisode.

On a pour eux une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne, ce nouveau Far Cry 6 respecte à la lettre l’esprit Far Cry dans une ambiance Amérique Centrale qui fait du bien. L’acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian) fait vraiment le job côté bad guy alors que les nombreuses séquences cinématiques développent un récit révolutionnaire au gré de dialogues aussi fleuris qu’amusants. La moins bonne, c’est que Far Cry 6 respecte sans doute un peu trop à la lettre cet esprit Far Cry. Autant se le dire, les yeux dans les yeux, on ne va pas à Yara pour le dépaysement, en termes de gameplay tout du moins. Sans doute plus pour le plaisir de s’éclater avec une formule qui, même si elle ne change que peu, reste toujours aussi efficace. Il faut le reconnaître, difficile de décrocher alors qu’on multiplie les missions à travers un monde ouvert vraiment vaste. Alors, oui, il faut toujours prendre des bases, tuer plein de méchants, collecter plein d’objet, chasser plein d’animaux… Est-ce qu’on s’amuse ? Oui sans l’ombre d’un doute. Alors, que demander de plus ?

Far Cry 6, Ubisoft, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Stadia.

Hot wheels Unleashed

On ne présente plus les voitures miniatures Hot Wheels qui, depuis 1968, viennent se garer dans les chambres d'enfants (et chez les collectionneurs). Toutefois, Mattel a choisi de leur donner de nouvelles routes à conquérir dans le milieu du jeu vidéo. S'il ne s'agit pas de la première apparition de ces modèles réduits sur les consoles, Hot Wheels Unleashed s'affiche comme un titre boosté à la nitro pour des courses endiablées et fun.

C'est d'ailleurs une bonne surprise. Car Mattel n'a pas confié ce projet à un obscur studio de seconde zone, mais à Milestone, studio italien réputé pour ses nombreuses simulations de sports mécaniques. Et le savoir-faire du studio transalpin livre un jeu de course dont l'aspect graphique n'a pas à rougir face à la concurrence. Typé arcade, avec ses dérapages contrôlés et ses courses déjantées sur des circuits laissant la part belle aux cascades, loopings et vrilles, Hot Wheels Unleashed ne laisse jamais la place à l'ennui. On apprécie d'ailleurs l'éditeur de circuits particulièrement bien fait qui permet aux jeunes joueurs comme aux grands de laisser libre cours à leur imagination. Un jeu bac à sable qui s'avère amusant. C'est tout ce qu'on lui demande.

Hot Wheels Unleashed, Mattel, sur Switch, Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et PC.