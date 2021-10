FIFA 22 : le jeu vidéo bat tous les records de vente depuis son lancement

Sorti le 1er octobre dernier, FIFA 22 demeure l’incontournable simulation de football chaque année, notamment avec l’épisode décevant proposé par son plus grand rival eFootball, anciennement connu sous le nom PES, fin septembre.

La licence EA Sports est un mastodonte de l’univers du jeu vidéo, avec plus de 17.000 sportifs représentés dans plus de 700 équipes, ainsi que 100 stades disséminés à travers 30 ligues mondiales.

EA says it had a record breaking launch for FIFA 22





- 9.1 million players since launch on Oct 1



- 7.6 million Ultimate Team squads created



- 460 million matches playedhttps://t.co/chcOsJH5lK https://t.co/iAlLPOdPvb — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 7, 2021

Dans un communiqué publié une semaine après son lancement officiel, le leader du jeu vidéo de football affiche des chiffres records, avec un total de 9,1 millions de joueurs, 7,6 millions d’équipes créées dans le mode Ultimate Team et 460 millions de rencontres disputées sur l’ensemble des plate-formes.

Partout dans le top 5 des ventes de la semaine

Cette domination de FIFA 22 se traduit aussi sur le plan physique, avec un top 5 des ventes de la semaine totalement dominé par la simulation de football, en tête sur chaque plate-forme, comme en atteste la publication sur Twitter du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL).

Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S39 est disponible ! Découvrez-le ici : https://t.co/9z8YtXDcjr #GSD pic.twitter.com/In8wJcW8xA — SELL (@SELL_JeuxVideo) October 11, 2021

FIFA 22 est en tête des ventes cette semaine sur les consoles Sony, à savoir la PS4 et la PS5, ainsi que sur celles de Microsoft, avec la Xbox One et Xbox Series. Sur Nintendo Switch, il s’agit également du jeu vidéo le plus vendu au cours de la dernière semaine.

EA Sports réfléchit actuellement à la possibilité de renommer son jeu afin de se passer de l’appellation FIFA, ce qui a aussi vivement fait réagir la grande communauté du jeu vidéo.