Tout savoir sur Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante

C'est l'un des épisodes les plus appréciés de la saga Pokémon. Sortis il y a 15 ans sur Nintendo DS, Pokémon Diamant et Perle font l'objet d'un remake pensé pour les joueurs Switch. CNEWS a pu en découvrir plus avant leur sortie prévue pour le 19 novembre prochain.

Ces deux versions d'un même jeu ont été rebaptisées pour l'occasion Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante. Et les amateurs vont pouvoir retrouver les terres de Sinnoh où se nichent 450 espèces de pokémons différentes. Le remake donne alors à voir un univers kawaï (mignon en japonais) avec une refonte graphique totale en 3D HD.

Durant la présentation d'une trentaine de minutes à laquelle CNEWS a eu droit en avant-première, nous avons pu découvrir un certain nombre de nouveautés.

Un monde souterrain à explorer

Si l'aventure principale vous amènera à explorer la surface de Sinnoh avec ses forêts, ses montagnes et ses plaines, une épopée souterraine attend également les dresseurs. Sous la surface, il sera possible d'aller découvrir de nouveaux pokémons, mais aussi des trésors qu'il faudra mettre au jour en creusant à l'aide d'un marteau et d'une pioche. Un véritable jeu dans le jeu pour obtenir de précieux bonus.

Une ergonomie repensée

Les menus et le gameplay de ces deux versions profitent également d'un lifting. Alors que la Nintendo DS était une console proposant deux écrans dont un tactile, la Switch regroupe le tout sur un seul, mais bien plus grand. Les menus ont donc été repensés en matière d'ergonomie pour les rendre plus clairs, tandis que des mini-jeux inviteront à utiliser l'écran tactile si l'on y joue de manière nomade. A noter qu'il est tout aussi possible d'y participer avec les joy-cons.

Plusieurs mini-jeux en prime

Pokémon Diamant Etincelant et Perle Scintillante promettent également de s'offrir des moments de détentes entre deux séances de traque aux monstres. Une série de mini-jeux sera ainsi proposée aux joueurs, l'idée étant de renforcer le lien des dresseurs avec leurs pokémons ou de leur conférer de meilleurs pouvoirs et statistiques. Il est par exemple possible de faire de bons petits plats à partir de légumes et de fruits cueillis au gré de vos pérégrinations. Un petit détour devant un chaudron invitera alors à composer des recettes aux effets divers.

Autre mini-jeu intéressant pour les plus jeunes, l'idée de participer à un concours de beauté avec son pokémon. Il est alors possible de rhabiller son personnage, de choisir un pokémon à mettre en avant et de décorer une pokéball avec divers stickers pour obtenir des prix. Le concours se termine alors par un petit jeu musical où il faudra suivre en rythme les mélodies orchestrées.

Des échanges et combats en ligne

C'était l'une des grandes nouveautés de Pokémon Diamant et Perle sur DS en 2006 : l'intégration d'un accès à Internet dans la petite console portable permettait de faire ses premiers échanges de pokémon en ligne. Un plus aujourd'hui bien connu et qui est là encore possible dans ces nouvelles versions.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante, Nintendo, le 19 novembre sur Switch.