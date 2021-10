Fifa 22 : pourquoi il devrait être le dernier de la franchise

EA Sports a récemment fait comprendre que son jeu de simulation de football allait changer de nom. Dans le même temps, la FIFA a indiqué ses intentions pour séduire le secteur de l'e-sport.

C’est une révolution qui devrait secouer le monde du football et des jeux vidéo. La fin de la licence FIFA semble inéluctable. En effet, selon jeuxvideo.com, EA aurait déjà déposé le nom «EA Sports FC», de quoi donc dire adieu au célèbre nom qui a bercé l’enfance de milliers de joueurs. Et ce lundi, c’est une nouvelle information qui appuie la disparition du nom «FIFA» chez Electronic Arts. Pour rappel, le premier titre de cette licence est sorti en… 1993.

«Après la conclusion d’une vaste évaluation stratégique du secteur du divertissement électronique, la FIFA envisage avec beaucoup d’optimisme son avenir à long terme dans le marché des jeux vidéo et de l’eSport, indique-t-elle. Pour les parties prenantes du football, les jeux vidéo et de l’eSport ne devraient à l’avenir pas dépendre d’une seule partie contrôlant et exploitant l’ensemble des droits. (...)»

300 millions d'euros réclamés ?

Si rien n’est officialisé pour le moment, tout porte bien à croire que la célèbre Fédération internationale va bien entrer dans la partie et forcer EA Sports à changer de nom pour son jeu.

«Les entreprises de technologie et de téléphonie mobile se livrent aujourd’hui une concurrence féroce pour s’associer à la FIFA, à ses plates-formes et ses tournois mondiaux, ajoute l’instance. En conséquence, la FIFA a pris contact avec divers acteurs du marché, notamment des développeurs, des investisseurs et des analystes, afin d’élaborer une vision à long terme du secteur des jeux vidéo, de l’eSport et du divertissement interactif.»

Par ailleurs, la FIFA estime que «le chevauchement entre ses compétitions virtuelles et réelles devrait être davantage exploité. À cet égard, la FIFA se réjouit de pouvoir utiliser la Coupe du Monde de la FIFA (...) et la Coupe du Monde Féminine (...) comme plates-formes de lancement et d’intégration pour de nouveaux jeux passionnants et des offres eSports inédites.»

De plus, toujours selon le site spécialisé jeuxvideo.com, la FIFA aurait demandé près de 300 millions d'euros par an à EA pour que le nom, le logo, et les droits de la Coupe du Monde restent dans l'escarcelle de l'éditeur. Autant dire que la fin d’une génération va vraiment avoir lieu.