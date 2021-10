Noël 2021 : Les meilleurs cadeaux pour faire plaisir à un gamer

Vivre sa passion des jeux vidéo ne se fait pas à moitié. Voici notre sélection de Noël des appareils, goodies et accessoires gaming qui permettent de parfaire l'expérience.

Le marché du gaming et ses accessoires sur PC est toujours en plein boom. En 2020, les ventes d’ordinateurs en France ont représenté un chiffre d’affaires de 516 millions d’euros, soit une hausse de 20 % par rap­port à 2019, tandis que les accessoires sur PC ont dépassé les 175 millions d’euros de reve­nus (+13 %). Une bonne santé qui, si elle était due à une année particulière en raison des confinements qui ont boosté les jeux vidéo, traduit également un engouement constant autour de ce média. Casques audio, claviers, manettes, souris… constituent les accessoires indispensables à tout gamer pour exceller. Mais d’autres entreprises viennent se lancer aussi sur ce marché, à l’image des réseaux d’opticiens qui mettent en avant des lunettes pour soulager la fatigue oculaire et les effets des rayons bleus, tandis que le géant Ikea lance une gamme de meubles dédiée pour jouer confortablement.

Casque Logitech G435

Pro des accessoires gaming, Logitech propose une gamme de casques audio supra auriculaires à la fois pop et légers (165 g) intitulée G435. Des modèles particulièrement confortables qui offrent une ambiance sonore immersive.

G435, Logitech, 79 euros.

Carte graphique Nvidia RTX 3060

Pour profiter des hits du moment dans un confort visuel satisfaisant, les cartes graphiques Nvidia RTX 3060 permettent d’équiper un bon PC gamer sans trop se ruiner. Surtout si l’on compare aux versions 3080, qui dépassent encore les 1 200 euros, quand elles sont disponibles. Associées à une machine performante, le résultat est taillé pour les titres de 2021, tout en affichant un rendu FHD ou QHD fluide. A noter : le Ray tracing est également présent.

RTX 3060, Nvidia, à partir de 335 euros.

Asus ROG Flow 13

Asus vient de lancer son ROG Flow 13. Ce PC gaming peut être équipé d’une carte graphique Nvidia puissante et dispose d’un écran 13 pouces qui peut pivoter à 360°.

ROG Flow 13, Asus, à partir de 1.499 euros.

lunettes afflelou collection vitality

Les opticiens Afflelou accompagnent les gamers. Et parce que la vue est le sens le plus sollicité lorsqu'on joue, la marque a lancé des lunettes qui mettent en avant son expertise dans ce domaine. Depuis janvier 2020, Afflelou est devenu l'un des partenaires de la célèbre équipe d'e-sport Vitality, qui rassemble parmi les meilleurs joueurs professionnels. Et c'est avec eux que les opticiens ont conçu une collection dédié pour un maximum de confort et limiter la fatigue occulaire.

Collection de lunettes Vitality, Afflelou, prix : déterminé en fonction de la correction des verres.

Ikea fauteuil Gruppsel

En octobre, Ikea a lancé une nouvelle collection de mobilier gaming. Le géant de l’ameublement propose une gamme dédiée et réalisée avec l’expertise d’Asus. Des accessoires sont proposés pour installer son matériel. Parmi les meubles mis en vente, des sièges ergonomiques sont notamment commercialisés entre 50 et 260 euros (photo).

Gruppsel Fauteuil gamer, Ikea, 259 euros.

Manette pour smartphone Nacon MG-X

Avec le MG-X, Nacon permet d’installer une manette autour de son mobile Android pour de meilleures sensations de jeu.

MG-X, Nacon, 99,90 euros.

Dalles lumineuses Nanoleaf

Afin d’allier une expérience son et lumière au sein de l’espace gaming, la société Nanoleaf propose des luminaires d’un nouveau genre pour habiller les murs. Ces dalles à LED assurent des variations de couleurs entièrement paramétrables. En association avec la marque gaming Razer, ces dalles RGB peuvent également se synchroniser en temps réel avec un jeu pour apporter une ambiance lumineuse en adéquation avec celui-ci.

Les effets dynamiques donnent à voir un jeu de couleur tout en dégradés. Il est possible d’associer à volonté des effets particuliers en fonction des situations, par exemple de faire clignoter les luminaires en rouge si la vie du joueur est faible ou encore de voir la vie en bleu pour refléter les couleurs du ciel d’un jeu d’aventure. Il est à noter que plusieurs formes de dalles sont également disponibles afin de s’associer au mieux avec la décoration d’une pièce. Nanoleaf propose des kits comprenant un nombre défini de panneaux pour une installation sur mesure.

Shapes Triangle Starter Kit (9 panneaux), Nanoleaf, 199,99 euros.

Manette Xbox Forza Horizon 5 Edition

A jeu événement, manette de circonstance. Microsoft accompagne la sortie de Forza Horizon 5, prévu pour le 9 novembre sur Xbox Series et PC, d’un pad Xbox spécialement produit pour l’occasion. Les gamers savent à quel point les manettes Xbox sont réputées pour leur excellente ergonomie. Le constructeur américain décline donc celles-ci aux couleurs de ses jeux phares.

Et de couleurs, cette édition spéciale n’en manque pas. Elle s’affiche avec un plastique jaune vif transparent, permettant de voir les composants électroniques, tandis qu’une explosion de couleurs alliant le blue intense et le violet couvre sa surface. Comme toutes les manettes Xbox, celles-ci sont compatibles avec les consoles Series X/S et One, mais aussi avec les PC sous Windows.

Manette sans fil Forza Horizon 5 Edition Limitée, Microsoft, 69,99 euros.

Souris Roccat Kone Pro

Bien connue des gamers, la marque Roccat a lancé cette année une nouvelle gamme de souris Kone Pro (avec ou sans fil) avec une esthétique identifiable en un clin d’œil, puisque ses deux boutons s’illuminent grâce à des LED programmables. Surtout, ces souris gaming s’avèrent très ergonomiques et précises.

Souris filaire Kone Pro, Roccat, 79,99 euros, version sans fil, 109,99 euros.

Tour PC Alienware Aurora

Alienware fête ses 25 ans cette année et commercialise pour l’occasion son nouveau PC Gaming Aurora. Un modèle tout en transparence pour mettre en valeur les composants qui boostent cette machine de guerre. Un PC taillé pour accueillir les cartes graphiques les plus puissantes du marché et qui possède un système de refroidissement efficace.

Aurora, Alienware, prix : NC.

Game & Watch Zelda

The Legend of Zelda fête ses 35 ans cette année et Nintendo a choisi de célébrer son jeu d’aventure phare en lui offrant sa propre console rétro. A l’instar de Super Mario Bros. l’an passé, une Game & Watch dédiée, inspirée des célèbres jeux électroniques des années 1980, sera commercialisée le 12 novembre prochain.

Cette petite machine intègre trois jeux mythiques que sont The Legend of Zelda I et II, sortis sur NES, et Link’s Awakening sur Game Boy. A cela s’ajoute un petit jeu spécial avec Link et des horloges intégrées aux couleurs de la saga. De quoi revisiter les terres d’Hyrule avec nostalgie et partout avec soi.

Game & Watch : The Legend of Zelda, Nintendo, 49,99 euros.

Volant Thrustmaster T248

Les fans de sport automobile le savent, rien ne vaut un bon volant à retour de force pour s’immerger au mieux dans une simulation de course. Récemment commercialisé, le T248 de Thrustmaster s’impose actuellement comme l’un des meilleurs du marché avec un retour de force optimisé et polyvalent pour tout type de simulation. Particulièrement solide, il est vendu avec un pédalier haut de gamme.

Volant T248, Thrustmaster, 349,99 euros.

Disque SSD Western Digital

Pratique et peu encombrant, ce petit disque SSD de Western Digital est un compagnon idéal pour emporter ses jeux avec soi et offrir une extension utile à partir de 480 Go pour un prix plus abordable.

WD Elements SE, Western Digital, 89,99 euros.

Clavier SteelSeries Apex 7 TKL Ghost

SteelSeries vient de lancer une collection de claviers et souris tout en transparence pour mettre en valeur un jeu de lumière à LED coloré. Baptisée Ghost (fantôme en français), cette gamme en édition limitée met en avant le clavier Apex 7 TKL Ghost, un modèle particulièrement réussi esthétiquement et qui repose sur la base du clavier TKL déjà plébiscité par de nombreux gamers pour ses qualités de confort de jeu.

Clavier Apex 7 TKL Ghost, SteelSeries, 179,99 euros.