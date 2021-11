Z EVENT 2021 : les streameurs récoltent plus de 10 millions d'euros pour Action contre la Faim

Un record battu avec la manière. L'édition 2021 de Z Event, qui se déroulait du 29 octobre au 1er novembre a permis de récolter plus de 10 millions d'euros au profit d'Action contre la Faim.

Tout le week-end à Montpellier, les streamers les plus populaires de France ont assuré leur marathon. Au programme, des jeux vidéo, des happenings et des invités pour animer l'événement.

Pour inciter encore plus les spectateurs à faire des dons, les streamers avaient dressé une liste de défis à réaliser si un certain montant était atteint.

En tout, plus d'une cinquantaine de personnalités se sont passé le relais pour la bonne cause et tenter de battre le record de l'édition précédente, qui était de 5,7 millions d'euros, récoltés au profit d'Amnesty International.

Record de gain et d'audience

En constante évolution, cette édition 2021 de Z Event a pulvérisé les records. En effet, 10.064.480 euros ont été récoltés pour Action contre la Faim.

Le #ZEVENT2021 c'est fini ! Merci pour ce weekend de folie et répandez de l'amour partout autour de vous, c'est important pic.twitter.com/Vw5ZYfhbbU — Z Event (@ZEventfr) November 1, 2021

Un record d'audience a lui aussi été battu puisqu'un pic à plus de 707.000 spectateurs a été enregistré dimanche soir.

Depuis Rome pour le sommet du G20, Emmanuel Macron a rendu hommage à la performance de ces streameurs sur son compte Twitter.