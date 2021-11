Les meilleurs jeux 2021 sur Android et iOS

Pour une partie rapide dans les transports ou un petit affrontement entre amis avant d'aller se coucher, les gamers et les joueurs occasionnels trouvent toujours cinq minutes quotidiennes pour lancer une appli et se distraire. Voici notre sélection des meilleurs jeux pour smartphones Android et iOS de 2021.

C’est d'ailleurs devenu le support de prédilection de nombreux joueurs. En France, 53 % des personnes s’adonnant aux jeux vidéo déclaraient en 2020 s’y amuser notamment sur leur smartphone, explique une étude menée par le Sell (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs). Une proportion énorme, qui témoigne de la place prise par le jeu mobile dans notre quotidien. Et 2021 s’affiche comme un bon cru.

League of Legends : Wild Rift

De puissants stratèges à l’œuvre. Lancé en 2009 sur PC, League of Legends s’est offert une toute nouvelle version dédiée aux mobiles cette année. Estampillée Wild Rift, celle-ci a été pensée autour des écrans tactiles pour offrir un gameplay plus accessible en tenant également compte de la surface d’affichage restreinte. On retrouve donc avec plaisir ce Moba, jeu de stratégie frénétique en cinq contre cinq. Le jeu en ligne est toujours présent et il est facile de lancer une petite partie rapide, en faisant revivre les légendes de Runeterra. Avec Wild Rift, League of Legend entend toucher toujours plus de joueurs. Et Riot, son éditeur, devrait profiter d’un regain d’intérêt pour son jeu phare, puisqu’Arcane, la série animée tirée de cet univers, très attendue, débarquera sur Netflix à compter du 7 novembre.

League of Legends : Wild Rift, Riot Games, sur Android et iOS.

Dragon Quest The Adventure of Daï

Alors que les fans d’animes se rendront les 6 et 7 novembre au Paris Manga & Sci-Fi Show, la série Dragon Quest The Adventure of Daï continue de faire un carton sur Crunchyroll et ADN. Elle s’offre aussi un jeu sur mobiles calibré pour plaire aux fans. Sous-titré A Hero’s Bonds (Les liens du héros), le titre de Square Enix s’avère habilement scénarisé et devrait tenir en haleine les fans de la licence en proposant d’épauler nos héros.

Dragon Quest The Adventure of Daï : A Hero’s Bonds, Square Enix, sur Android et iOS.

Genshin Impact

Un an après le lancement de Genshin Impact, plusieurs dizaines de millions de joueurs ont été conquis et des milliards d’euros sont tombés dans la caisse de l'éditeur. Ce jeu d’aventure inspiré des RPG japonais, et même de Zelda Breath of The Wild, a su forger au fil des mois sa propre identité en proposant gratuitement un contenu plus que généreux. Pour les adeptes les moins aguerris, pas de panique, Genshin Impact reste abordable et invite à prendre le contrôle d’un héros (homme ou femme) et de se lancer dans une odyssée particulièrement soignée qui ravira les amateurs d’animes. Passionnant.

Genshin Impact, MiHoyo, sur Android, iOS, mais aussi PC, PS4 et PS5.

Fantasian

Avec Fantasian, Apple a donné carte blanche à Hironobu Sakaguchi (père de nombreux épisodes de Final Fantasy) et à son studio Mistwalker pour offrir un véritable J-RPG aux abonnés d'Apple Arcade. Son originalité ? Le jeu et ses décors ont entièrement été conçus sur la base de dioramas, ces scènes et paysages miniatures que les amateurs de maquettes connaissent bien. Sakaguchi et ses équipes ont en effet presqu'entièrement réalisé le monde de Fantasian en s'appuyant sur ce principe ce qui offre un monde virtuel très photo-réaliste puisque tout y été conçu à la main.

Fantasian nous fait découvrir le destin de Leo, un héros amnésique qui se réveille dans une cité remplie de mystères. Si les mécaniques de jeu sont classiques dans leur ensemble, Fantasian reste dynamique et entraînant. Un excellent titre dans la catégorie jeux de rôle sur la plate-forme d'Apple.

Fantasian, Apple Arcade, sur iOS.

Lego Star Wars Battles

Luke Skywalker, Leia Organa, Yoda, R2D2, BB8, Boba Fett, Han Solo, sans oublier le terrifiant Dark Vador… Tous les personnages de l’univers Star Wars, ou presque, se retrouvent sur Apple Arcade dans Lego Star Wars Battles, un jeu de stratégie amusant autour des petites briques en plastiques Lego. Proposé par TT Games – studio en charge de la plupart des adaptations, ce titre propose d'incarner le général d’une armée et à choisir son camp entre la République et l’Empire, les Jedis et les Siths ou encore de choisir entre le côté lumineux ou obscur de la Force. Les joueurs en affrontent d’autres, en ligne, pour des parties où il faudra faire preuve de stratégie pour commander ses troupes au sol mais aussi dans l’espace. Lego Star Wars Battles est l’un des titres phares de l’offre Apple Arcade, qui parvient à toucher tous les publics avec des jeux familiaux. Les padawans trouveront ici un titre distrayant, tandis que les fans de la franchise s’amuseront à refaire les célèbres batailles de la saga.

Lego Star Wars Battles, Apple Arcade, sur iOS.

The Oregon Trail

Comment s’installer et survivre dans un territoire rempli de ressources naturelles mais aussi de dangers ? Voici la question posée par The Oregon Trail. Un titre développé par Gameloft et qui invite à constituer un petit groupe de colons pour explorer l’Oregon sauvage, dans le Nord-Ouest des Etats-Unis, à la fin du XIXe siècle. Il faudra ensuite préparer sa caravane et ses animaux pour se lancer dans un long voyage à travers les plaines, les forêts et les montagnes avant de trouver un endroit où vivre. La météo capricieuse, les animaux dangereux, la famine, la maladie, etc., viendront compliquer ce pèlerinage, qui ne sera pas de tout repos. Mais la conquête de l'Ouest ne s’est pas faite en un jour et il faudra se montrer patient (et malin) pour déjouer les pièges tendus par le destin. Un jeu où la survie prime sur le voyage.

The Oregon Trail, Gameloft/Apple Arcade, sur iOS.

hundred days

Ceux qui ont toujours rêvé de devenir viticulteur devraient trouver leur bonheur avec Hundred Days. Présenté comme un jeu mobile, il s’agit en fait d’une véritable simulation vinicole qui, avec pédagogie et humour, fait découvrir l’ensemble de la profession. Du choix du cépage au désherbage, en passant par le broyage, le pressage… Toutes les étapes de fabrication du vin sont ici passées au crible, le but étant de produire son propre nectar, d’obtenir une bonne note par les critiques et de faire prospérer son exploitation. Déjà disponible sur PC, Hundred Days passionnera les œnologues amateurs, d'autant plus qu'il est intégralement traduit en français. Il faudra toutefois se montrer patient pour obtenir un grand cru.

Hundred Days, Pixmain sur iOS et Android.

Embracelet

Une épopée atypique. Avec Embracelet, les joueurs qui aiment résoudre des énigmes et les point & click vont s’immerger dans un récit singulier et particulièrement passionnant. Ce jeu d’aventure nous emmène en Norvège, à la découverte d'une petite île. Son héros est un adolescent nommé Jesper qui hérite d’un bracelet aux pouvoirs mystérieux. Résolu à comprendre ses secrets, il se lancera alors dans une folle épopée.

Embracelet, Machineboy, sur iOS et Android, aussi sur Switch et PC.

tender : creature comforts

Si Tinder est bien connu pour les rencontres amoureuses, le développeur Kenny Sun a eu l’idée de détourner le concept pour créer Tender : Creature Comforts, un jeu dans lequel on incarne un astronaute en mal d’amour qui décide de trouver l’âme sœur parmi différentes races extraterrestres. A la manière de Tinder, le joueur va swiper à gauche ou à droite dans l’espoir de matcher avec la créature de ses rêves. Et c’est une relation amusante qui s’engage alors, dans une messagerie délirante où l’on va explorer diverses personnalités. Si l’envie est là, nos deux tourtereaux virtuels pourront se donner rendez-vous. Original et amusant.

Tender : Creature Comforts, Kenny Sun, sur iOS et Android, aussi sur PC.

taiko no tatsujin pop tap beat

Devenue une référence en matière de jeux musicaux sur consoles, la saga Taiko no Tatsujin s’offre un épisode spécial sur iPhone et iPad. Sous-titré Pop Tap Beat, ce nouvel épisode disponible avec l’abonnement Apple Arcade invite à jouer avec des tambours japonais virtuels. Il faudra taper en rythme sur l’écran de votre mobile ou de votre tablette et enchaîner les hits pour décrocher les meilleurs scores. Plusieurs dizaines de morceaux sont proposés, dont certains bien connus des fans de Dragon Ball, Evangelion ou One Piece, ainsi que des classiques composés par Beethoven, Offenbach, Bizet et Rossini. Un concentré de bonne humeur.

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Bandai Namco, sur iOS avec Apple Arcade.