BD et Jeux Vidéo : un mariage de passion et de raison pour Microids

Astérix, les Schtroumpfs, le Marsupilami sortent des cases afin de prendre vie sur les consoles de jeux pour Nöel. Derrière cette avalanche de titres issus de l'univers des BD franco-belges se cache un éditeur français, Microids, dont les ambitions dans ce domaine grandissent année après année.

Surtout, 2021 marque une accélération dans ce domaine avec l'aboutissement ou l'annonce de nombreux projets. Un nouveau cap a en effet été franchi avec des jeux dont la qualité a su grandir au fil des ans et respectueux des œuvres d'origines.

Ainsi, les rayons dédiés aux jeux de Noël accueillent cette année Astérix et Obélix : Baffez-les Tous ! pour un beat'em all en 2D qui devrait amuser les plus jeunes et rappelé des souvenirs de jeunesse à celles et ceux qui se sont essayer au jeu d'arcade de Konami (1992).

De leur côté, Les Schtroumpfs seront de retour dans une aventure inédite nommée Mission Malfeuille, tandis que Marsupilami : Le Secret du Sarcophage mettra en scène la célèbre créature imaginaire de Franquin. Bientôt, Microids mettra en avant l'an prochain d'autres héros, à l'instar de Tintin. Le célèbre reporter d'Hergé aura droit à une nouvelle aventure narrative.

Des héros transgénérationnels

Un appétit pour ces grandes licences qui part de la volonté de Média Participations de perpétuer leurs univers. Car le groupe possède non seulement Microids, mais aussi des éditeurs historiques prestigieux comme Dargaud, Dupuis ou encore Le Lombard. «Nous vivons dans un monde où les frontières entre les médias ont été abolies par le numérique et nous sommes un éditeur transmédia dont les contenus ont vocation à voyager sur tous les supports. Dessins-animés, films, pub, parc d'attractions...», analyse pour CNEWS Claude de Saint-Vincent, président du groupe.

Nous retrouvons des héros déjà lus par trois générations et le jeu vidéo va toucher une génération qui lit moins ou pas du tout. Claude de Saint-Vincent, président de Média Participations.

Et de poursuivre : «la BD est un genre feuilletonnant qui met en avant le principe du héros éternel, on le voit avec Astérix ou Blueberry qui traversent les âges alors que rares sont ceux qui se souviennent du prix Goncourt de 1963. Du côté de la BD, nous retrouvons des héros déjà lus par trois générations. Aujourd'hui, le jeu vidéo va toucher une génération qui lit moins ou pas du tout, il faut donc lui parler».

Et si Microids reste l'un des plus anciens éditeurs de jeux vidéo en France, depuis sa création en 1985, son savoir-faire et les moyens investis dans ses récentes productions démontrent une volonté de satisfaire les fans et un public nouveau. «Notre entité nous permet de travailler main dans la main avec les maisons de BD, les auteurs et les ayants-droits. De l'écriture du scénario au game design en passant par le marketing, nous validons chaque projet avec leur concours. L'idée étant de travailler sur la durée», souligne Eric Nguyen, directeur marketing de Microids.

C'est le cas notamment pour le futur Tintin développé par Pendulo qui compte étayer un récit touchant également un public plus adulte et développé avec l'accord des éditions Moulinsart. Mais aussi avec le nouveau jeu «Astérix et Obélix Baffez-les Tous !», attendu pour le 25 novembre. «Ici nous avons fait le choix de développer un titre tout en 2D plus proche de la BD originale. Nous avons donc une lecture plus rigoureuse que pour les jeux en 3D que nous avions réalisés précédemment. Il ne fallait pas trahir l'identité de l'œuvre», explique Eric Nguyen.

Un jeu Goldorak pour 2023

Et si les héros de BD historiques font partie de ce précieux catalogue, Microids regarde aussi vers les mangas et les animes. L'éditeur Kana, qui appartient à la maison Dargaud, a récemment publié une bande-dessinée Goldorak en hommage au robot géant de Go Nagai. Tirée à 165.000 exemplaires, elle témoigne du succès toujours présent du robot cornu. Et Microids reprend déjà le flambeau en annonçant un jeu inédit pour 2023, un teaser faisant office de mise en bouche.

Avec des licences prestigieuses comme Black Sad ou Les Tuniques Bleues qui ont également eu droit à leurs jeux ces dernières années, l'éditeur parisien a donc potentiellement de nombreuses histoires à transposer dans un secteur qui touche des joueurs toujours plus nombreux, de 7 à 77 ans.