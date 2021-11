Forza Horizon 5 : Microsoft salue le lancement record de son jeu de course

L'équipe Xbox a le sourire chez Microsoft. Son grand patron et vice-président du groupe américain, Phil Spencer, a salué le départ canon de Forza Horizon 5 après son lancement le 5 novembre dernier.

Plus de 4,5 millions de gamers jouent à ce titre depuis sur les supports où le jeu est présent, à savoir le PC, les Xbox Series X/S et Xbox One, mais aussi sur le Cloud par le biais du Game Pass.

Dans son tweet, Phil Spencer ajoute qu'il s'agit du plus gros lancement pour un jeu Xbox Game Studios, les ventes du jeu faisant trois fois mieux que le précédent opus Forza Horizon 4 sorti en 2018.

We've invested for years in Xbox so more people can play. With 4.5+ million players so far across PC, cloud & console, Forza Horizon 5 shows that promise coming to life. Largest launch day for XGS game, peak concurrent 3x FH4 high. Thank you players & congrats to @WeArePlayground — Phil Spencer (@XboxP3) November 10, 2021

Au-delà du succès commercial, ce jeu de course jouit d'un succès critique qui le place dans le haut du panier. Le site Metacritic qui référence l'ensemble des notes distribuées par les médias spécialisés dans le monde démontre une note moyenne de 92 %, tandis que les notes moyennes des joueurs atteint le 8,8/10.

Forza Horizon 5 [XSX - 92] https://t.co/kNdhYVCCyZ



"The first killer, can’t-miss game for the current generation Xbox Series X & S consoles as well as Microsoft’s Game Pass subscription service. It’s a game that I think anyone can immediately find appealing."- @GenePark , WaPost pic.twitter.com/gwYNI98QEL — metacritic (@metacritic) November 9, 2021

De notre côté, le jeu nous a largement conquis. Le titre de Playground Studio s'affichant non seulement comme l'un des plus beaux jeux actuels, mais se révélant surtout comme l'un des jeux les plus funs à jouer de l'année.

Parallèlement, Forza Horizon 5 s'affiche comme un jeu qui prend en compte les joueurs handicapés ou touchés par des déficiences visuelles. Le jeu intègre en effet un mode daltonien, la synthèse vocale, la modification de la taille des sous-titres et propose même la langue des signes.