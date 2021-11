GTA The Trilogy : les gamers foudroient un «remaster bâclé»

Attendue par une horde de fans et les curieux trop jeunes ou pas nés pour y jouer en leur temps, la trilogie de jeux GTA qui rassemble des jeux phares du studio Rockstar essuie le feu des critiques.

Avec une note moyenne de 64 sur 100 sur Metacritic, qui rassemble les notes de la presse spécialisée, et même 0,9/10 par les joueurs, le jeu GTA : The Trilogy - Definitive Edition figure parmi les pires titres de l'année vidéoludique, au côté d'eFootball de Konami, fustigé pour son côté jeu poubelle. Certains joueurs rappelant sur la toile qu'eFootball «avait le mérite d'être gratuit lorsque ce GTA est commercialisé au tarif de 60 euros». Un acharnement, parfois excessif mais aussi justifié, qui rappelle celui qui avait touché Cyberpunk 2077 fin 2020.

Comme le montrent certains tweets ci-dessous, la trilogie qui rassemble les jeux GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas dans une version HD remastérisée affiche des graphismes et des bugs datés. Parfois incompréhensibles pour des jeux dont les mondes ouverts avaient été respectivement commercialisés en 2001, 2002 et 2004.

Des joueurs partagent ainsi des vidéos avec des scènes étranges aux personnages disproportionnés, alors que la version originale n'affichait pas le même type de bugs.

Certains joueurs montrent également de nombreux bugs liés à la pluie dans San Andreas qui était mieux prise en compte et intégrée dans la version de 2004, quand celle de 2021 donne à voir des intérieurs de maison où il pleut comme s'il n'y avait pas de toit.

Habituellement considéré comme l'un des meilleurs studios au monde avec un nombre de chefs d'œuvre impressionnant à son actif (dont ces trois titres qui ont su marquer leur époque), Rockstar dit travailler activement à un correctif et a présenté ses excuses aux joueurs dans un tweet. Un message auquel de nombreux gamers ont répondu en affichant les bugs rencontrés afin d'aider le studio à réparer ses erreurs.

