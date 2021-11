Battlefield 2042 : le youtubeur Wisethug nous confie ses conseils pour bien débuter

Officiellement lancé ce vendredi 19 novembre, Battlefield 2042 est déjà accessible pour quelques privilégiés. Et le nouveau jeu de tir multijoueur de la saga n'a pas échappé au streamer Wisethug. Pour CNEWS, il nous livre ses conseils.

Suivi par plus de 468.000 abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 191.500 followers sur Twitch, Wisethug est un gamer aguerri, spécialiste des FPS.

Quelles sont les différences par rapport aux précédents Battlefield ?

Le 128 joueurs sur version next gen qui changent littéralement la façon d'aborder le jeu ! Par ailleurs les anciennes classes n'existent plus vraiment, elles sont remplacées par des spécialistes qui ont à leur disposition toutes les armes du jeu.

Par quel mode multi faut-il commencer à jouer ?

Pour se faire la main, il ne faut pas hésiter à faire quelques parties en coopération sur les modes Conquête et Percée. Je conseille vivement de commencer à jouer avec le spécialiste Angel qui dispose de munitions, de bouclier, peut réanimer ses alliés rapidement et est vraiment très complet !

Quelles sont les erreurs à ne pas commettre ?

Se précipiter et paradoxalement rester immobile ! La pire erreur sur Battlefield c'est de rester immobile. Notamment si on joue sniper car lorsqu'on vise avec un sniper une lueur apparaît à la place de notre viseur et toute la map peut savoir où on est ! Sur Battlefield 2042 il ne faut pas avoir peur non plus de mourir, on réapparaît très rapidement et l'objectif principal est de gagner la partie : il faut jouer sur les objectifs et contribuer à l'effort de guerre !

Comment s'approprie-t-on une nouvelle map pour bien la connaître ?

Je joue beaucoup sur les points puis j'ai tendance à me concentrer sur une zone donnée, notamment avec les nouvelles cartes qui sont grandes. J'essaie de maîtriser parfaitement un point en conquête et j'ai tendance à jouer toujours sur le même point pour bien apprendre à jouer les différentes lignes du point à capturer !

Quels sont les véhicules et les armes pour bien débuter et quelles sont celles et ceux qui offrent des avantages stratégiques ?

L'aéroglisseur est très fort et facile à contrôler pour un débutant, et pour l'arme que je recommande ça serait la M5 : facile à jouer et obtenable dès le niveau 1. Je conseille également de tester la PP-29 dès que celle-ci est débloquée, car elle est aussi très efficace et agréable à jouer !