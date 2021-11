Battlefield 2042, Pokémon Diamant, Sherlock Holmes Chapter One : les 3 jeux vidéo de la semaine

Noël approche et les éditeurs sortent actuellement leurs derniers jeux vidéo en vue des fêtes. Battlefield 2042, les remakes de Pokémon Diamant et Perle, ainsi que Sherlock Holmes : Chapter One composent notre sélection hebdomadaire.

battlefield 2042

La guerre, façon Hollywood, en grand. Avec Battlefield 2042, les Suédois de Dice nous propulsent dans le chaos d’un conflit global. Ici, les hélicoptères et chasseurs traversent le ciel, des chars d’assaut surgissent au détour d’une avenue alors que des cohortes de fantassins armés jusqu’aux dents crachent à torrent du métal hurlant. Pas le temps de souffler sous peine de se faire sniper ! Cela pourrait être la catchline du jeu. Avec ce nouvel opus, le studio passe à la vitesse supérieure avec des affrontements qui opposent jusqu’à 128 joueurs simultanément (sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series) répartis entre deux factions. Dans ce FPS, pas de mode campagne. Il faut donc, pour se lancer, aimer se frotter à des adversaires humains. Sur sept cartes différentes, il va falloir conquérir des zones spécifiques et les tenir face aux assauts de l’équipe adverse. Le nombre de modes de jeu ne fait pas dans la surenchère et se compte sur les doigts d’une main (Conquête, Percée et Hazard Zone). Nombre de participants oblige, les zones sont vastes et, à moins d’être véhiculé, on marche beaucoup quand on est un simple fantassin. On peut ainsi crapahuter cinq bonnes minutes pour arriver en pleine mêlée, se prendre une balle… et repartir à la case départ pour des parties qui peuvent durer 45 minutes. Le rythme n’est pas celui, plus nerveux, d’un Call of Duty.

Le titre de Dice est sans doute plus exigeant, comme toujours, que la populaire série d’Activision même si cet épisode semble, après plusieurs heures de jeu, plus abordable. Battlefield 2042 délivre malgré tout une expérience hors norme, surtout lorsqu’une tornade géante ou une tempête de sable s’invitent en pleine partie ! Malgré des bugs toujours présents, l’absence d’un chat vocal, Battlefield 2042 fait le job côté spectacle et côté modes de jeux. Ces batailles à grande échelle valent le coup d’œil et parviennent à procurer leur lot de sensation fortes et de moments épiques. Que demander de plus pour les adeptes de jeux en ligne massivement multijoueurs ?

Battlefield 2042, Electronic Arts, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.

pokémon diamant etincelant et perle scintillante

Alors que la saga fête ses 25 ans cette année, Pokémon revient jouer avec la nostalgie des anciens joueurs et en fédérer de nouveaux. Nintendo publie deux nouvelles versions d’un même jeu sorti en 2007 sur DS. Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante font ici revivre une aventure haute en couleur et pleine de secrets. Les joueurs vont pouvoir (re)partir à la conquête des terres de Sinnoh où se nichent 150 pokémons à attraper afin de compléter son pokédex. L’ergonomie des jeux originaux a été repensée, tandis qu’une refonte graphique en 3D habille ces aventures qui devraient émerveiller, espérons-le, le quotidien des fans de la franchise. La recette Pokémon change ici très peu toutefois, pour respecter tout de même les versions originales de ces titres qui en leur temps restaient plutôt classiques. Toutefois, Diamant Etincelant et Perle Scintillante regorgent de petits ajouts intéressants. A l’aventure principale sympathique, les combats en 3D offrent ici des plans plus dynamiques, ce qui rend les captures moins fastidieuses. En outre, un monde souterrain est à explorer avec des surprises et des richesses qu’il faudra aller creuser dans la roche au gré de minijeux. Enfin, les fans qui souhaitent personnaliser leur personnage (garçon ou fille) et leurs pokémons préférés peuvent participer à des concours de beauté et de dressage. S’adressant principalement aux plus jeunes, ces deux jeux évoqueront de bons souvenirs pour les inconditionnels de la saga.

Pokémon Diamant Etincelant et Pokémon Perle Scintillante, Nintendo, sur Switch.

Sherlock Holmes : Chapter One

La jeunesse du plus célèbre détective britannique était déjà marquée par les criminels. Avec Sherlock Holmes : Chapter One, le studio Frogwares imagine la vingtaine fringante du génie créé par Sir Arthur Conan Doyle en 1887. Un petit retour dans le temps qui permet à ce jeu d’enquête d’épaissir davantage ce personnage mystérieux qui ne connaissait alors pas encore le Dr Watson. De retour sur son île natale Cordona, Sherlock Holmes porte le deuil, sa mère ayant été tuée dans un contexte entouré de secrets. Et c’est en souhaitant lever le voile sur ce meurtre que le jeune homme va enquêter sur une île gangrenée par la corruption. Froid et méthodique, le Sherlock décrit dans le jeu n’a que faire des remords et des raisons qui auraient poussé malfaiteurs et criminels à agir. Seule compte à ses yeux, l’application d’une justice implacable. Frogwares détaille donc davantage le détective qui se révèle ici sous un nouveau jour, et invite surtout le joueur à explorer un monde ouvert pour mener ses enquêtes. Passionnant.

Sherlock Holmes : Chapter One, Frogwares, sur PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 et PS4.