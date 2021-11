Les trois quarts de Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo

Que ce soit sur leurs smartphones, leurs consoles ou leurs PC, les Français sont joueurs. En 2021, 73 % d'entre eux déclarent jouer au moins occasionnellement aux jeux vidéo, selon une étude menée par Médiamétrie pour le SELL, parue ce mardi 23 novembre.

Une proportion en hausse de deux points sur un an. Ainsi, 38 millions de Français aurait joué à un jeu vidéo au moins une fois dans l'année, précise ce sondage. Surtout, la part des joueurs dits réguliers (qui jouent au moins une fois par semaine) augmente de six points et atteint désormais 58 % dans le pays. Et le contexte du Covid et ses confinements ont été pour beaucoup dans ce plébiscite, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell).

«Non seulement ils sont plus nombreux à jouer, mais les gens qui jouent y passent de plus en plus de temps», avance ainsi le délégué général du Sell, Nicolas Vignolles, interrogé par l'AFP. Les enfants ont vu leur temps de jeu hebdomadaire bondir en passant à 7,1 heures, tandis que les adultes gamers y consacrent en moyenne 5,4 heures.

Tisser un lien avec ses amis

Et contrairement aux idées reçues, les jeux vidéo n'isolent pas les joueurs chacun de leur côté. Bien au contraire. Pour six sondés sur dix (61 %), «le jeu vidéo leur permet de créer du lien social». Un tiers dit même «se sentir appartenir à une communauté». Enfin, ce média s'affiche comme un facteur de rapprochement des familles : 77 % des parents disent ainsi jouer avec leurs enfants, soit 11 points de plus par rapport à 2020.

L'année 2021 devrait également être signe de la bonne santé de ce secteur. En 2020, les jeux vidéo avaient généré 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Un chiffre en hausse de 11,3 %.