Halo Infinite, Astérix & Obélix, Farming Simulator 22 : les 3 jeux vidéo de la semaine

Dernière ligne droite avant Noël et derniers gros jeux attendus. Halo Infinite vient irradier les Xbox, Astérix & Obélix gifflent les romains et Farming Simulator 22 arrive pour semer ses graines à domicile. Voici les trois jeux que nous avons pu tester ces derniers jours.

Halo Infinite

Repoussé de quasiment un an, il est enfin là ! Halo Infinite vient commémorer les 20 ans de la saga du Spartan John-117, alias Master Chief, qui avait commencé ses aventures intergalactiques sur la toute première console Xbox de Microsoft. On retrouve donc avec un plaisir certain ce FPS mâtiné de SF et bodybuildé à grands renforts d'effets spéciaux. Le studio 343 Industries livre ici un monde ouvert encore plus convaincant, avec une véritable aire de jeu pour parvenir à ses fins et renverser l'alliance de plusieurs races extraterrestres soucieuses d'asservir l'humanité, voire de l'éradiquer. Dans sa campagne solo plaisante à traverser, on se rapproche d'un gameplay à la Far Cry d'Ubisoft, les défis sont là, mais on pourra reprocher un manque de vie à la nature qui s'étale à perte de vue, et qui donne à l'ensemble un aspect un peu froid à notre goût. C'est toutefois dans son versant multijoueur qui devrait s'étoffer au fil des mois que ce Halo infinite trouve son intérêt, offrant les vrais moment de bravoure et les assauts épiques qui manquent à son aventure solo. 343 Industries livre donc un jeu plaisant qui n'atteint toutefois pas les standards de ses concurrents comme Battlefield. Reste que ce Halo possède encore un charme indéniable, grâce à l'humour qui accompagne sa campagne et ses joutes frénétiques en multi.

Halo Infinite, Microsoft, sur Xbox Series X/S, PC et Xbox One.

Astérix & Obélix Baffez-les Tous !

Les deux compères créés par Albert Uderzo et René Goscinny en 1959 ont conquis presque tous les médias. Et pour Noël, Astérix et Obélix entendent mettre l'ambiance dans les foyers à grands coups de giffles. L'éditeur français Microids propose un beat'em all dans la grande tradition des jeux d'arcades des années 1980-1990, et même un hommage à la version proposée par Konami en 1992 sobrement initulée Astérix. Presque 30 ans plus tard, ce Astérix & Obélix Baffez-les Tous ! prend la relève et s'applique à donner vie à notre duo d'irréductibles gaulois, en 2D cette fois-ci. Un style qui colle davantage à nos héros qui s'en donneront ici à cœur joie pour renvoyer ad patres les romains toujours aussi fous lorsqu'il s'agit de se frotter à leurs poings.

Particulièrement attachant, ce nouvel épisode sur console multiplie les clins d'œil tandis que les développeurs de Mr Nutz Studio ont visiblement volé la potion magique de Panoramix pour nous offrir la meilleure adaptation de cette série. On peut également souligner une volonté de proposer un gameplay assez varié, entre bourrinage et stratégie pour renouveler l'intérêt des joueurs, ainsi qu'un mode deux joueurs qui renforce sa durée de vie. Une très bonne surprise.

Astérix et Obélix Baffez-les Tous !, Microids, sur Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5.

Farming Simulator 22

Déjà écoulé à plus de 1,5 million d'exemplaires depuis sa sortie le 22 novembre dernier, Farming Simulator 22 confirme que son public est toujours présent et accro à son gameplay. Il faut dire que les développeurs de Giant Software propulsent la simulation agricole dans les hautes sphères avec un savoir-faire qui a déjà fait ses preuves. Et si l'on peut toujours choisir entre la culture et l'élevage, cette édition 2022 introduit les saisons qui poussent à en comprendre toutes les contraintes, mais aussi s'immerger pour la première fois dans les chaînes de production. De quoi devenir incollable sur ce métier et rester admiratif lorsque sa petite exploitation commence à prospérer. Les éléments de gameplay habituels n'ont pas été oubliés et celles et ceux qui ne jurent que par un petit tour en tracteur ou en moissonneuse-batteuse doivent savoir que plus de 400 véhicules officiels ont été modélisés et sont conductibles dans ce nouvel opus passionnant.

Farming Simulator 22, Giant Software, sur PC, PS5, PS4, Xbox Seris X/S, Xbox One, Stadia et Mac.