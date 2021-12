Halo Infinite : Le retour flamboyant de la saga iconique de l'ère Xbox

Série emblématique de la marque Xbox, Halo revient dans un épisode qui ne pourra que ravir les adeptes des jeux de tir, débutants ou confirmés. Six ans après Halo 5 Guardians, les développeurs américains de 343 Industries remettent le couvert avec Halo Infinite, premier épisode de la saga conçu pour les nouvelles consoles Xbox Series.

Halo, c’est une série de jeux de tir (FPS) née en 2001. Pour ses 20 ans, l’énigmatique Master Chief, le héros de cette franchise culte, revient dans un titre qui entend réunir autour de la même bannière les néophytes autant que les spécialistes. Direction Zeta Halo, une planète située aux confins d’une lointaine galaxie. Fresque épique de science-fiction, l’intrigue oppose l’humanité à une race extraterrestre belliqueuse.

Un classique même si la mythologie Halo est bien plus dense qu’on ne l’imagine au premier abord. Certaines références peuvent d’ailleurs ici sembler obscures aux débutants qui ne connaissent pas l’univers du jeu. Rien de bloquant toutefois alors qu’on accompagne le Major dans son périple au milieu de ce paysage montagneux en monde ouvert. Une première pour la série qui avait habitué les joueurs à des environnements plus fermés et qui invite désormais à plus d’exploration.

Le multijoueur fait l'unanimité

L’aventure prend une tout autre dimension alors que de nombreuses missions secondaires attentent le joueur ici ou là sur Zeta Halo. Il faut libérer des avant-postes, secourir des prisonniers, éliminer des cibles… Là encore, les adeptes des FPS seront en terrain connu. A pied ou bien à bord de véhicules de combat, le Spartan arpente cet environnement sauvage vaste.

Les combats sont nombreux (et les armes mises à disposition du joueur avec), nerveux, boostés par des compositions de toute beauté signées Garath Coker, Joel Corelitz et Curtis Schweitzer. Côté sons toujours, l’ambiance sonore du titre atteint des sommets : les bruits des véhicules, des armes, etc. immergent les joueurs dans un univers unique où les très bons dialogues s’illustrent aussi par quelques répliques humoristiques bien senties.

Au-delà de ses textes, Halo Infinite livre une aventure fun et réjouissante. Même si les paysages de Zeta Halo ne sont pas d’une beauté renversante, la virée vaut le coup d’œil. On passe un bon moment en compagnie de ce Master Chief qui, 20 ans après des premiers pas, reste un formidable comparse d’aventures. Et pour ceux qui en voudraient encore plus, le mode multijoueur, unanimement salué pour ses qualités, est disponible gratuitement. De quoi finir 2021 avec un des meilleurs jeux de tir de l’année.

Halo Infinite, Microsoft, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.