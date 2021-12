Pourquoi Elden Ring constituera une œuvre majeure de la Dark Fantasy en 2022

Porté aux nues par la presse spécialisée et des millions de joueurs aguerris impressionnés par la saga Dark Souls, le studio japonais FromSoftware s'apprête à opérer un nouveau coup d'éclat en février prochain avec Elden Ring. Un titre de dark fantasy particulièrement attendu et que CNEWS a pu prendre en main en avant-première.

Durant une session de jeu, passée en compagnie de l'éditeur Bandai Namco, nous avons pu explorer les royaumes de l'Entre-Terre. Et si cette approche ne constitue pas un test final de ce jeu de rôle, les premiers éléments de gameplay et la direction artistique que nous avons pu percevoir nous ont donné de nombreux indices intéressants. Tous laissent espérer l'arrivée d'un nouveau titre mythique de la part de Hidetaka Miyazaki et de ses troupes, après les transcendants BloodBorne (2015) et Sekiro : Shadows Die Twice (2019).

Un monde ouvert qui renforce l'immersion

Prévu pour le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, Elden Ring s'inscrit dans la lignée des Dark Souls. Acclamés par la critique, ces RPG exigeants pour hardcore gamers ont su démontrer que la difficulté d'un jeu ne rebutait pas les joueurs, dès lors qu'un univers riche et tout l'art de la gratification y sont développés. Avec plus de 27 millions d'exemplaires de la trilogie écoulés, les chiffres de vente ont propulsé la formule Dark Souls dans le top des projets les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo. La réputation de FromSoftware en la matière n'est donc plus à faire. Reste qu'il fallait à Elden Ring une idée pour renouveler le gameplay et transfigurer un univers que d'aucun pourrait associer à un Dark Souls IV qui ne dirait pas son nom.

From Software s'est donc penché sur le cas du jeu en monde ouvert. Alors que Nintendo avait clairement puisé certaines inspirations dans Dark Souls pour son chef d'œuvre Zelda : Breath of the Wild, c'est ici ce dernier mais aussi une autre référence, The Witcher 3, qui ont déteint sur Elden Ring. Un choix intéressant de la part des développeurs puisque le joueur profite ici d'un monde impressionnant que l'on sent parsemé de légendes et de trésors à découvrir pour en devenir le maître. Manette en main, le joueur parcourt l'Entre-terre. Un royaume de médiéval-fantasy dont le gigantisme des bâtiments semble témoigner de plusieurs milliers d'années de légendes, où la magie et l'art de la guerre viennent alimenter les discussions au coin du feu.

Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin à l'œuvre

Si Le Silmarillion de J.R.R. Tolkien murmurera aux oreilles des gamers qui s'aventureront dans Elden Ring, c'est aussi à deux grands noms de la fantasy que ce jeu doit beaucoup : Hidetaka Miyazaki et George R. R. Martin. Devenu une superstar en son domaine, l'auteur de Game of Thrones a en effet pris part à la création du jeu, plus particulièrement pour y décrire les bases de son univers et ses personnages, tandis qu'il avait un regard sur la direction artistique des créatures notamment, avait-il expliqué lors d'une interview disponible ci-dessous.

George R. R. Martin talks Elden Ring in new interview:



-His work on the game was done many years ago



-He wrote the worldbuilding & characters



-From would periodically show him enemy & graphic designs



-He is excited for the final game :) pic.twitter.com/y5gUDvo2Hd — Mordecai (@EldenRingUpdate) June 17, 2021

Le 18 décembre dernier sur son blog officiel, George R.R. Martin a d'ailleurs publié ses dernières impressions autour du jeu : «Miyazaki et son équipe de FromSoftware faisaient des choses révolutionnaires avec des graphismes magnifiques, et ce qu'ils attendaient de moi, c'était un peu de construction de monde : un monde profond, sombre, résonnant, qui servirait de base au jeu qu'ils prévoyaient de créer. Et il se trouve que j'adore créer des mondes et écrire des histoires imaginaires. J'ai donc fait ma part, puis j'ai passé le relais. Et les années ont passé. Les jeux vidéo sont aussi importants que les films de nos jours (plus importants, en fait)... et prennent tout autant de temps à être créés. Mais le jour de Elden Ring est enfin arrivé. Et je dois dire qu'il a l'air incroyable.»

Une collaboration qui a sans doute aidé Hidetaka Miyazaki, créateur des Dark Souls, a remettre à plat sa vision artistique. L'homme, qui n'a jamais caché son amour pour les fameux «Livres dont vous êtes le héros», a su bâtir au fil des ans une expertise passionnante dans le développement des univers de fantasy, poussant le concept du jeu de rôle sur consoles à rejoindre les fondements de Donjons & Dragons. Un jeu de plateau où chaque joueur risque la vie de son personnage en entreprenant un duel ou une quête avec parfois un voyage sans retour possible. Tandis que Miyazaki magnifiait l'idée pour un gamer de se dépasser et d'acquérir réellement de l'expérience fasse à un boss pour en triompher.

Elden Ring en reprend les grandes lignes, mais l'idée du monde ouvert évoquée plus haut s'avère plus maligne puisque si le chemin choisi par un joueur se révèle insurmontable, c'est sans doute qu'une autre voie pourrait se montrer salutaire pour gagner en expérience et/ou obtenir le bon équipement, arme ou magie pour revenir plus tard terrasser l'ennemi qui posait initialement problème.

Un gameplay plus «abordable»

Durant notre session de jeu, Elden Ring nous a donné un sentiment de richesse quant à la profondeur de son gameplay. Le joueur y incarne un Sans-Eclat. Guerrier déchu d'un ancien temps, celui-ci revient à présent revendiquer le titre du seigneur d'Elden. Une odyssée qui le confrontera à des géants et des demi-dieux. Dans cette version preview, il nous était possible de choisir parmi cinq classes de combattants pour définir notre personnage : guerrier, chevalier enchanté, prophète, champion et loup sanglant. Mais d'autres classes devraient être proposées lors de son lancement, comme tout bon jeu de rôle. Chacune ayant des capacités à développer, différentes affinités avec la force brute, la vitesse ou la magie notamment. Notre périple a commencé avec le chevalier enchanté, un sans-éclat semblant aussi à l'aise à manier les armes que les sorts. Très rapidement, le joueur obtient une monture qui peut être invoquée à sa guise pour parcourir plus rapidement l'Entre-terre.

Alors que les Dark Souls imposaient un certain timing pour se mouvoir et opérer des séquences d'attaques, de défense et d'esquives, Elden Ring nous a semblé légèrement plus souple dans son gameplay, autorisant un peu plus de liberté dans la gestuelle. Reste que le Sans-Eclat devra batailler dur pour sortir victorieux de ses rencontres. L'apprentissage et la capacité à se surpasser restent des éléments clés. S'il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'aspect punitif de ce titre, de nombreux lieux permettent de ressusciter, voire de reprendre rapidement au plus près de l'action. Un détail qui s'avère souvent salvateur et plus permissif. De quoi sans doute séduire un plus grand nombre de joueurs, parfois intimidés par la réputation de défi insurmontable affublée aux Dark Souls. Verdict le 25 février prochain.

Elden Ring, Bandai Namco, le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.