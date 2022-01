Le service de Cloud Gaming de Nvidia passe à la vitesse supérieure

Le Geforce Now, service de cloud gaming de Nvidia, est récemment passé à la vitesse supérieure, avec une offre baptisée RTX 3080 que nous avons pu essayer pendant plusieurs semaines.

Ce cap technique est particulièrement attrayant pour les joueurs qui souhaitent s'affranchir de l'achat d'un PC puissant dédié au jeu, ou tout simplement pour ceux qui veulent contourner la pénurie de consoles de dernière génération, et notamment de Playstation 5.

Moins de 100 euros pour six mois d'accès

Pour 99,99 euros, cet abonnement permet de «streamer» pendant six mois la plupart des jeux se trouvant dans votre bibliothèque PC (Steam ou autre), sur à peu près toutes les appareils, que ce soit un PC d'entrée de gamme, un Mac ou même un smartphone Android. Nous avons pu tester par exemple «Guardians of The Galaxy» sur le service, même sur un ordinateur portable de bureau, et le résultat nous a bluffés. On constate une absence de lag, surprenante au premier abord, et un aspect visuel extrêmement séduisant, avec notamment la prise en compte du Ray Tracing.

Evidemment, Nvidia met en garde les futurs utilisateurs, car tout le monde ne pourra pas accéder à l'offre RTX 3080. Il faut ainsi absolument disposer d'une une connection Internet solide (fibre recommandée). Dans ce cas les promesses de Nvidia (jeu jusqu'à 1.440p à 120 images par seconde) sont tout à fait respectées.

L'accès à des dizaines de jeux gratuits est également au programme. Pour se tenir au courant, il faut bien surveiller le «GFN Thursday» sur les réseaux de la marque, tous les jeudis, qui met à jour la liste des nouveaux jeux débarquant sur l'expérience.

Parmi les titres relativement récents déjà intégrés au GFN, on peut citer des jeux techniquement exigeants, comme Cyberpunk 2077, Farcry 6 ou encore Assassin's Creed Valhalla, qui tournent sans souci en QHD et avec un framerate confortable, qui se situe toujours en 60 et 120 images par seconde.

En revanche, on regrette évidemment, pour le moment, l'absence de titres réservés à d'autres plates-formes de Cloud Gaming, comme les jeux Microsoft ou les titres Sony. Le succès grandissant du GFN pourrait, à terme, convaincre les éditeurs réticents.

Il est quand même utile de préciser que cette nouvelle offre RTX 3080 ne fait pas disparaîtres les autres déjà en vigueur. Pour tester le Geforce Now, il existe par exemple une offre gratuite, avec un équivalent GTX 1070 mais destinée aux joueurs plus occasionnels, ainsi que l’offre prioritaire, avec un équivalent RTX 2080 pour du 1080p à 60 images par seconde, proposée à 49,99 euros pour six mois d'accès. Bon à savoir, en s'abonnant à l'offre RTX 2080 ou à la RTX 3080, le jeu Crysis Remastered est offert.