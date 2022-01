Sutom : Un Wordle français inspiré de Motus est disponible

Alors que Wordle est le nouveau jeu dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux, celui-ci reste encore limité à un public anglophone. Pour les amateurs de la langue de Molière, le jeu Sutom devrait rapidement gagner en popularité.

Anagramme du mot Motus, prononcé à l'envers, Sutom invite à suivre les mêmes règles que Wordle, mais en français. De quoi séduire les amateurs nostalgiques du célèbre jeu télévisé diffusé entre 1990 et 2019. Tout comme Wordle, Sutom est un jeu en ligne, disponible ICI, et qui se joue uniquement via un navigateur, sur ordinateur, smarpthone ou tablette.

Gratuit et sans inscription, Sutom invite à trouver un mot comportant un certain nombre de lettres. Six essais sont proposés. Les mots doivent se trouver dans le dictionnaire et un code couleur est proposé pour affiner sa recherche. Ainsi lorsqu'une lettre est affichée en rouge, celle-ci est à la bonne place dans le mot à deviner. Si elle est cerclée en jaune, elle est dans le mot mais doit être placée ailleurs. Les lettres qui restent grisées sont automatiquement supprimées du petit clavier virtuel qui se trouve en bas de page, afin de faire comprendre qu'elles ne sont pas dans le mot final.

Un indice précieux contrairement à Wordle

Tout comme Wordle, un mot différent est à trouver chaque jour. Toutefois, si Wordle mise pour l'instant uniquement sur des mot à cinq lettres, Sutom propose, quant à lui, des mots de taille variable. Le jeu français propose toutefois un indice intéressant puisque la première lettre du mot à deviner est toujours indiquée lors du premier essai, ce qui permet de limiter le champ des recherches. Là où Wordle laisse le joueur trouver un mot en six essais sans aucun indice.

Sutom a été développé par un français, connu sous le nom de @Jonamaths sur Twitter. Un twittos qui se présente comme un ingénieur en informatique de 30 ans.