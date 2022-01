Des clones de Wordle bannis de l'App Store

Le succès international et foudroyant de Wordle ces dernières semaines a visiblement séduit des développeurs en manque d'inspiration qui ont rapidement décliné le concept sur les plates-formes d'applications mobiles. Des clones qui ont rapidement été bannis par Apple pour ses iPhone.

Dénoncées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, plusieurs applis s'étaient en effet taillée une place de choix au sein de l'App Store en proposant de jouer à l'équivalent de Wordle, alors que ce jeu anglophone ultra-populaire, créé par le britannique Josh Wardle pour sa femme, est totalement gratuit, sans pub, et accessible via un site internet dédié et sans inscription.

Le twittos Andy Baio avait notamment dénoncé des clones «honteux» de Wordle qui se permettaient en outre d'inclure des achats et de récolter de données personnelles.

This guy shamelessly cloned Wordle (name and all) as an F2P iOS game with in-app purchases and is bragging about how well it's doing and how he'll get away with it because Josh Wardle didn't trademark it. So gross. pic.twitter.com/kIs8BypuRA

— Andy Baio (@waxpancake) January 11, 2022