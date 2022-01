Rainbow Six Extraction : Tension, action et coopération pour le nouveau jeu d'Ubisoft

L’échec n’est pas une fin en soi. C’est un peu la morale de ce nouveau Rainbow Six Extraction dans lequel il est possible de porter secours, sur le mode de l‘exfiltration (extraction), aux soldats tombés en territoire ennemi.

Dans ce nouveau FPS qui reprend en partie l’univers de Rainbow Six Siege (2015), et très très vaguement celui de l’univers du roman de Tom Clancy, le joueur accompagne des opérateurs des forces spéciales internationales dans leur lutte contre une menace extraterrestre : Les Archéens.

Direction New York, San Francisco, Las Vegas ou encore l’Alaska aux côtés de trois super soldats. Le titre ne propose pas de scénario à suivre mais plus un contexte dans lequel il faut enchaîner des missions. Dans des niveaux divisés en trois zones de difficulté croissante, il faut accomplir des objectifs aléatoires de diverses natures : capture d’un alien, sauvetage d’un scientifique, extraction d’un compagnon d’arme, analyse d’une zone. A la fin de chaque zone, il est possible de s’exfiltrer ou de poursuivre vers la suivante sur le mode du stop ou encore (référence radio qui ne parlera qu’aux vieux).

Plus accessible que Rainbow Six Siege, Extraction propose toutefois un véritable challenge. Pas question de jouer ici contre d’autres joueurs : on joue avec eux. En effet, s’il est possible de prendre les armes seul (le niveau de difficulté s’adapte alors), le titre est pensé pour être découvert à trois sur le mode de la coopération. Et cette formule fonctionne très bien ! Un compagnon blessé peut par exemple être secouru par ses frères et sœurs d’armes. On peut ainsi porter un blessé pour l’évacuer ou bien revenir chercher un compagnon qui a été capturé. Car le joueur ne meurt pas ici, il est porté disparu en pays alien. Il peut aussi rentrer de mission blessé. Il faudra alors attendre qu’il se soigne et choisir un autre combattant en attendant.

L’entraide est centrale dans cette aventure et pour les plus timides, pas d’inquiétude, pas besoin de parler (même si c’est un plus) pour s’amuser. On peut ainsi échouer dans une mission, pour mieux y revenir au secours de son compagnon d’arme (au masculin ou au féminin). On a parfois l’impression de se retrouver dans le Aliens (1986) de James Cameron, à explorer ces dédales poisseux. On se surprend même parfois à avoir peur de son ombre.

Initialement prévu pour le mois de septembre dernier, Extraction a été repoussé à janvier pour être peaufiné. Sans doute une bonne chose car la recette fonctionne à merveille. Extraction c’est un peu Rainbow Six Siege à la sauce alien, en plus accessible et dans un pur esprit de coopération. Les amateurs de FPS ne manqueront pas cette expérience à part.

Rainbow Six Extraction, Ubisoft, PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S.