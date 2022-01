Tamagotchi : Il y a 25 ans, ils débarquaient en France

Il y a 25 ans, le Tamagotchi faisait son arrivée en France. Vendu à plus de 83 millions d’exemplaires, le concept enchante encore aujourd’hui.

Créé en 1996, le Tamagotchi est un petit animal de compagnie virtuel. Créé par l’entreprise japonaise Bandai, le jeu consiste à éduquer un animal dans une console miniature. En japonais, «tama» signifie «œuf» et «gotchi» signifie «montre».

Le jouet a été un succès mondial puisque Bandai a compté près de 60% de ses ventes en dehors du Japon. En France, presque tous les enfants souhaitaient posséder ce jeu, au grand dam des directeurs d’écoles.

En effet, le jouet sonnait lorsque l’animal avait faim ou s’ennuyait, poussant les enfants à l’emmener avec eux à l’école pour éviter que leur petit protégé ne meure durant leur absence. Les sonneries étant devenues excessives, les directeurs d’école ont pris la décision d’interdire le Tamagotchi dans l’enceinte scolaire.

Aujourd’hui, plusieurs milliers de personnes à travers le monde continuent d’acheter des Tamagotchi. Sur Facebook, un groupe de revente a réuni plus de 6.500 membres. A Montréal, une boutique spécialisée dans les articles «culture pop et geek» a précisé au Devoir : « Ce n’est pas notre produit le plus populaire, mais on en vend quand même pas mal. Environ 10 à 15 par mois», a expliqué le propriétaire de la boutique Rhox.

De son côté, à l’occasion des 25 ans, Bandai tente de recréer le succès qu’a eu le Tamagotchi en relançant le concept sous forme de montre connectée : Tamagotchi Smart. Intégrant un podomètre, un écran tactile, une commande vocale et la possibilité de se connecter avec d’autres appareils, la montre a tout pour séduire les nouvelles générations. Pour l’instant, la montre n’a été commercialisée qu’au Japon.

Le Tamagotchi a ouvert la voie à des milliers d'autres jeux

Si le Tamagotchi est moins populaire aujourd’hui, il a inspiré et ouvert la voie à de nombreuses franchises telles que « Nintendogs», «Animal Crossing», voire même «Pokémon GO».

Avec l’avènement des NFTs, l’entreprise «DOGAMI» souhaite reprendre le flambeau avec pour concept la gestion d’un chien NFT en réalité augmentée, le tout sur son smartphone. Les interactions permettront à l’utilisateur de gagner des «$DOGA», une cryptomonnaie permettant d’acheter des accessoires sur le jeu. La sortie de DOGAMI est prévue pour le second trimestre de 2022.