Test de «Uncharted : Legacy of Thieves Collection» : un lifting à la hauteur de la légende ?

L’un des chefs-d’œuvre de la PS4 aura droit ce vendredi 28 janvier à un lifting sur PS5. De quoi replonger avec plaisir dans les aventures de Nathan Drake et Cie ?

Après God of War, Ghost of Tsushima ou Days Gone, Sony poursuit sa politique d’adaptation de ses hits PS4 sur sa nouvelle console, la PS5. Au menu d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection, on retrouve donc les deux derniers épisodes (Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy), agrémentés des améliorations techniques d’usage pour tirer profit des capacités de la PS5.

Une refonte graphique salutaire ?

On ne reviendra pas trop longuement sur les scénarios de ces deux jeux, largement connus de tous. Au menu d’Uncharted 4, beaucoup de fusillades, d’exploration et de grimpettes, avec en filigrane une relation ambiguë entre les deux frères, magnifiquement mise en scène. Uncharted : The Lost Legacy, quant à lui, met en vedette un duo féminin, Chloé et Nadine, luttant contre des pilleurs de tombes en Inde. Alors que vaut cette version PS5 ?

Uncharted 4 et The Lost Legacy étaient des jeux en avance sur leur temps à leur sortie (respectivement en 2016 et 2017), si bien que le «bond technologique» sur PS5 n’est pas évident. Certes, les graphismes semblent plus nets et la fluidité est de mise avec des modes 60 images/seconde et même 120 images/seconde (si vous avez un écran compatible), mais dans l’ensemble ces deux titres sont aussi splendides qu’à l’époque, guère plus.

Du coup, il faut s’en remettre à l’implémentation des retours haptiques et la prise en charge des gâchettes à retour de force de la manette DualSense pour trouver un peu de nouveautés. Mais, là aussi, la différence n’est pas flagrante. Certes, on sent bien une «résistance» dans les gâchettes L2 et R2 quand on tire ou que l’on conduit une voiture, mais rien d’aussi saisissant que dans d’autres jeux PS5, Ratchet & Clank : Rift Apart en tête. De la part d’un studio aussi perfectionniste que Naughty Dog, on espérait une plus grande attention aux détails.

Avec des améliorations aussi légères, l’intérêt de cette version PS5 est donc relatif. Et pourtant, on est de nouveau happé par ces deux aventures spectaculaires, splendides et même émouvantes. C’est ça, la magie des grands jeux en général et de ces Uncharted en particulier...

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Sony, sur PS5.