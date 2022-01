Que vaut Windjammers 2, la suite du jeu vidéo culte des années 1990 ?

Windjammers est une légende des salles d'arcade. Sa suite, ébouriffante, est désormais disponible sur consoles et PC.

Des sprites énormes en 2D, des couleurs flashy, un style vestimentaire douteux… Pas de doute, le jeu de frisbee édition 2022 rend un hommage appuyé à son aîné, sorti il y a 28 ans. C'est évidemment totalement volontaire, puisque c'est Dotemu, un éditeur spécialisé dans la remise au goût du jour de titres mythiques, qui s'est attelé à la tâche.

Mais le bouchon a été poussé encore un peu plus loin, cette fois. Contrairement à ses dernières expériences (le sublime Streets of Rage 4 notamment), Dotemu a décidé de tout réaliser en interne, avec la volonté de conserver l'esprit du jeu, sorti à l'origine sur Neo Geo.

Un titre mythique, que les jeunes avaient surtout découvert dans les salles d'arcade et les arrières-salles enfumées des bars.

Simple d'accès, mais…

Sur le papier, Windjammers semble d'une simplicité redoutable. Deux adversaires au look très personnel se font face sur un terrain et s'envoient des frisbees à très haute vitesse. Celui qui ne parvient pas à rattraper l'objet perd le point. Simpliste ? Oui, mais ce mix entre une partie de Beach-Volley et Pong est bien sûr agrémenté d'une flopée d'options, qu'il faut absolument maîtriser pour avancer.

Il est en effet possible de mettre des effets ou encore de remplir une jauge spéciale qui permet de déclencher des coups spéciaux très difficiles à arrêter. Il faut savoir attaquer, mais aussi défendre, avec un sacré sens du timing. Ça peut paraître étrange, mais par de nombreux aspects, Windjammers rappelle les jeux de combat 1 vs 1 qui ont fait le succès de la Neo Geo.

Une fois la technique maîtrisée, le plaisir de jeu est total, magnifié par le magnifique style 2D des graphismes. La moustache rose de Klaus Wessel est par exemple plus réussie que jamais, tout comme les tenues en spandex des 10 protagonistes, dont trois sont inédits.

Petit à petit, le joueur patient parviendra à grimper les marches du succès, mais nous conseillons quelques heures de pratique dans le mode Arcade ou contre un ami avant de vous lancer dans le grand bain des matchs online à classement, extrêmement punitifs pour les débutants.

A noter enfin : le jeu est évidemment disponible en dématérialisé, mais il existe aussi une version physique collector sur PS4 et Switch, éditée par Pix n' Love, qui ravira les amateurs de belles boîtes.

Windjammers 2, éd. Dotemu, disponible sur Xbox, Playstation et PC