Nintendo passe le cap des 100 millions de Switch vendues

Avec 103,5 millions de Switch vendues dans le monde fin 2021, Nintendo vient de passer un cap symbolique pour sa console hybride. La firme de Kyoto a fait état d'un dernier trimestre 2021 record lors d'un bilan annoncé ce jeudi 3 février.

Rien que pour la période allant d'octobre à décembre derniers, Nintendo a écoulé 10,6 millions de Switch à travers la planète. Le constructeur précise que la répartition est la suivante : 81,6 millions pour le modèle classique lancé en mars 2017, 17,8 millions pour la Switch Lite et 4 millions pour la récente Switch OLED lancée en octobre dernier. Au regard de ces ventes, la Switch peut se vanter désormais d'avoir dépassé le succès de la Wii, vendue à plus de 101,6 millions d'exemplaires, et de la PlayStation (102,4 millions) dans le même laps de temps.

Nintendo précise à ses investisseurs que la console a été vendue à 40 millions d'exemplaires pour le seul continent américain, à 26,9 millions en Europe et 24,3 millions au Japon. Mi-janvier Nintendo France avait annoncé avoir franchi le cap des 6,1 millions d'unités vendues dans l'Hexagone.

Un top 10 des jeux les plus vendus

Le journaliste Oscar Lemaire, spécialiste de l'économie du jeu vidéo, a également fait part du top 10 des jeux les plus vendus sur la console. La société japonaise précise d'ailleurs qu'elle a écoulé plus de 766,41 millions de jeux Switch.

Les jeux les plus vendus de la Switch dans le Monde



1. MK8DX: 43,35M



2. Animal Crossing NH: 37,62M



3. Smash Ultimate: 27,4M



4. Zelda BOTW: 25,8M



5. Pokémon SS: 23,9M



6. Mario Odyssey: 23,02M



7. Mario Party: 17,39M



8. Pkmn Let’s Go: 14,33M



9. Pkmn BD/SP: 13,97M



10.Ring Fit: 13,53M pic.twitter.com/DLFycBqI0S — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) February 3, 2022

Toutefois, si les chiffres annoncés par Nintendo sont globalement encourageants pour l'avenir de la Switch, les ventes ont baissé de 13 % en 2021 pour la console.

Néanmoins, la société se montre optimiste et a revu à la hausse ses prévisions pour son année fiscale qui sera bouclée à la fin mars. Elle table sur un chiffre d'affaires de 12,74 milliards d'euros, ainsi qu'un bénéfice opérationnel de 4,32 milliards d'euros et un bénéfice net de 3,09 milliards d'euros.