Dying Light 2 Stay Human : Faut-il craindre l'apocalypse zombie ?

In medio stat virtus. Il est rare d’ouvrir une chronique consacrée à un jeu vidéo par du latin. C’est une espèce d’achèvement personnel. Pourtant, alors que Dying Light 2 Stay Human vient tout juste de sortir, et après bien des débats (trop) animés sur les réseaux sociaux à propos de ses qualités et de ses défauts, on se dit qu’un brin de sagesse ancestrale ne ferait pas de mal.

Mais pour tous ceux qui ne consomment pas l’actualité du jeu vidéo en intraveineuse, Dying Light 2, c’est quoi ? Annoncé en 2018, le titre des Polonais de Techland est un FPS en monde ouvert qui ajoute à son gameplay une dimension parkour (avec un bouton de saut sur la gâchette). Comprenez qu’ici il faut grimper, sauter de toit en toit, marcher sur des passerelles étroites ou des filins, éviter des obstacles… Tout en évitant des cohortes de morts-vivants.

Le héros de cette histoire entend retrouver sa sœur disparue en pleine apocalypse zombie. Un classique qui fonctionne plutôt bien avec une alternance jour/nuit où les macchabées n’agissent pas de la même façon. Une recette très semblable à celle du premier opus, ce que ne manqueront pas de souligner (et de regretter) certains.

Pour ma part, je découvre la série avec ce second épisode (sur Xbox Series X) et il faut bien reconnaître que la formule est efficace. Mieux encore, le jeu parvient à susciter quelques belles poussées d’adrénaline quand, poursuivi par une horde de zombis, on parvient à s’échapper in extremis d’une zone.

Certains passages nocturnes instaurent même une vraie tension comme dans les films «28 jours plus tard» (2003) ou «Army of the Dead» (2021), quand il s’agit de se déplacer discrètement au milieu de morts-vivants endormis. De quoi alterner des séquences de course-poursuite (plate-forme et combat), avec d’autres plus orientées discrétion ou bien exploration. Une variété de situation bienvenue, même si les missions consistent bien souvent à aller d’un point A à un point B.

Il y a toujours quelque chose à faire dans ce Dying Light 2 qui propose au final une réalisation très correcte (mais certes pas transcendante) pour une durée de vie colossale. Une expérience qui parvient à se renouveler constamment grâce à l’évolution du personnage qui très vite va devenir un super-héros du parkour. De quoi vivre quelques beaux moments de jeu vidéo.

Dying Light 2 Stay Human, éd. Techland, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et prochainement sur Switch.