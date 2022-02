Eve Online : 4 conseils pour se lancer dans cette aventure spatiale en 2022

Lancé en 2003, Eve Online est l'un des plus anciens jeux massivement multijoueur en ligne encore en activité. Et pour les passionnés de conquête spatiale et de science-fiction, il représente encore un univers virtuel attrayant. CNEWS a interviewé l'un des créateurs du jeu chez CCP Games.

Ils sont encore plusieurs milliers à se rejoindre chaque jour sur le serveur de ce jeu colossal qui nous emmène dans les étoiles. Et si le poids des années peut laisser penser que seuls les joueurs aguerris peuvent encore y voyager, ses développeurs ont en réalité conçu un système inclusif baptisé Eve Online Academy qui permet aux nouveaux venus de rapidement se glisser dans un vaisseau et de se lancer vers les étoiles.

Les concepteurs de ce jeu gratuit (même si une version payante est proposée) souligne qu'un débutant peut apprendre les bases en moins de 40 minutes, grâce à un tutoriel accueillant et une communauté de joueurs bienveillante, comme nous avons pu le constater après quelques heures de jeu. Mais c'est surtout son contenu colossal qui donne le vertige : plus de 350 vaisseaux spatiaux, tous customisables, sont ainsi jouables, tandis que près de 8.000 systèmes solaires peuvent être explorés.

aller vers les autres joueurs

Dès le début du jeu, après avoir choisi sa classe, créé son avatar et choisi son premier petit vaisseau, le joueur peut se sentir submergé par beaucoup d'éléments. L'espace semblant profond et les missions proposées pouvant être multiples. Mais dans les faits, il n'en est rien. Surtout et une fois le tutoriel de base passé, on peut découvrir une communauté solide de joueurs et rejoindre des groupes avec plus de 250 joueurs en même temps.

«Nous avons même eu plus de 6.000 personnes dans la même zone et je précise qu'il s'agissait tous de vrais joueurs et pas de PNJ gérés par le serveur. Tous étaient lancés dans une gigantesque bataille galactique entre différents groupes», s'amuse Peter Farrell, community developer chez CCP Games. «Ils essaient donc de s'approprier du territoire. C'est pourquoi ils sont si nombreux, car il faut savoir qu'il s'agit d'un seul univers. Ainsi, chaque personne jouant à Eve Online est sur le même serveur, ce qui est énorme et quelque chose de très unique depuis 20 ans».

Et d'ajouter, ici «les vétérans du jeu aiment vraiment les nouveaux joueurs. En fait, tout le monde veut séduire les nouveaux pour les embarquer dans leurs aventures, car plus ils sont nombreux plus ils peuvent développer leur propre influence».

Savoir se battre

«Lorsque vous vous lancez dans Eve Online, vous allez forcément assister à des combats. Si les joueurs les plus expériementés vont avoir accès au pilotage de gros vaisseaux, les nouveaux seront forcément affiliés avec des vaisseaux légers. Mais nous avons pensé le jeu de telle manière que l'ensemble des vaisseaux vont se compléter. L'idée est surtout de découvrir que ce n'est pas parce que vous être un débutant à bord d'une petite frégate que vous ne pouvez pas être utiles aux autres», résume Peter Farrell.

Surtout, le jeu aborde dès ses débuts la question de la mort de votre avatar. «Nous traitons ce point très tôt car nous rassurons les joueurs. Il ne s'agit pas ici de mourir pour tout refaire. Même les joueurs les plus expérimentés meurt plusieurs dizaines de fois par jour car ils se mettent dans des situations où ils vont risquer leur vie. Mais s'ils reviennent dans un nouveau corps, toutes leur expérience, leurs compétences et leur progression sont conservées», ajoute-t-il. En outre, Eve Online propose une version payante surnommée Omega, mais rester sur la version gratuite n'est pas pénalisante. «Si vous êtes sur le free-to-play, vous êtes un peu limité en termes de vitesse, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être efficace. Il y a des milliers de joueurs qui jouent sur la version gratuite et s'ils n'utilisent qu'un plus petit échantillon de navires, ils sont très féroces».

Choisir sa carrière

Le jeu propose au joueur de se spécialiser dans certaines tâches qui pourront être utiles au groupe auquel il veut appartenir. Explorateur, industriel, exécuteur ou mercenaire sont les quatre voix principales proposées avec des compétences qui iront de pair avec ces carrières. A vous de décider si vous voulez rejoindre des groupes importants ou plus confidentiels.

«Certains de ces groupes fédèrent des milliers de membres, quand d'autres n'en ont que cinq ou six, voire moins. C'est un peu comme choisir une université quand on est plus jeune. Voulez-vous aller dans une grande qui a beaucoup d'experts dans tous les domaines ou voulez-vous aller dans une plus petite où vous serez plus proches et où vous connaissez très bien vos professeurs et vos camarades de classe ?», souligne Peter Farrell. Sachez toutefois qu'un choix de carrière n'est pas une voie fermée, il est toujours possible d'en choisir une autre à tout moment en fonction de ce que vous souhaitez faire ou apporter.

Faire de la science participative

Au-delà de son volet gaming étendu et colossal, Eve Online propose également d'aider de vrais chercheurs à travers des expériences de science participative. Un outil baptisé Project Discovery est accessible à tout moment sur la plate-forme. «Si un scientifique veut résoudre un problème et collecter beaucoup de données, il peut le soumettre aux joueurs. Nous travaillons avec une grande entreprise qui prend en quelque sorte ces données et les met dans le jeu pour nous. De notre côté, nous allons soumettre cette expérience sous forme de mini-jeu. Les données collectées dans le cadre de cette expérience sont ensuite transmise aux chercheurs pour les aider dans leurs projets», conclut Peter Farrell.