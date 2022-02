Les meilleurs jeux vidéo de 2022

L'année 2022 promet d'être plus riche que jamais du côté des jeux vidéo. Elle marquera surtout l'arrivée de jeux promis de longue date par les éditeurs, aussi bien sur Switch que sur PS5, Xbox Series et PC.

Il est à noter que cette sélection sera remise à jour régulièrement tout au long de l'année. Celle-ci prend uniquement en compte les jeux vidéo édités en 2022.

horizon forbidden west

Après avoir marqué les esprits des gamers en 2017, Aloy s'offre une nouvelle aventure sur PS5 et PS4 avec Horizon Forbidden West (voir notre test complet ICI). C’est un voyage comme seuls les grands récits de science-fiction peuvent et savent en proposer. En foulant le monde dévasté d’Aloy, on songe aux romans de Pierre Bordage ou de Jack Vance. Cet Horizon Forbidden West, qui fait directement suite à l’épisode Zero Dawn, flirte toujours avec la thématique écologique.

Au-delà de la seule performance technique, le studio livre un univers SF fascinant. Les nombreuses scènes d’action, toujours aussi spectaculaires, sont ponctuées par de longs dialogues qu’il ne faut pas zapper sous peine de ne pas profiter de cette fantastique immersion dans ce monde post-apocalyptique imaginé avec un luxe incroyable de détails. On aurait presque envie, au sortir de ce périple, de paraphraser Joachim du Bellay. «Heureux et heureuse qui comme Aloy a fait un beau voyage». Car ce Forbidden West fait assurément partie de ces odyssées dont on se souvient longtemps.

Horizon Forbidden West, Sony, sortie le 18 février sur PS4 et PS5.

Pokémon Arceus

Ces dernières années, on était en droit d'attendre un jeu Pokémon plus ambitieux. En ce début 2022, c'est donc vers Pokémon Arceus que les yeux des dresseurs du monde entier sont rivés. Et c'est d'ailleurs nourri par toutes ces attentes que nous nous sommes lancés dans cette nouvelle quête. On découvre un jeu qui laisse finalement beaucoup de liberté, ponctué par un scénario sympathique et des personnages haut en couleur. Game Freak, le studio créateur des jeux Pokémon, remet à plat de nombreuses mécaniques et trouve le moyen de relancer en permanence l'attention du joueur grâce à de nouveaux défis (parfois trop) dont nous vous laissons la surprise.

Si Pokémon Arceus n'est pas parfait (voir notre test complet ICI), jamais nous n'avons pris autant de plaisir à revenir nous plonger dans son monde ouvert, peuplé de petites missions et de défis. Le plus grisant étant de parcourir les plaines à dos de pokémons et de se dire que toutes les créatures de notre pokédex n'ont plus de secrets pour nous. Surtout, Pokémon Arceus touche du doigt l'intention d'un certain Zelda Breath of the Wild, titillant en permanence notre curiosité de gamer pour mieux en relancer l'intérêt. Un tour de force dont peu de jeux peuvent s'enorgueillir.

Légendes Pokémon : Arceus, Nintendo, sur Switch.

windjammers 2

Windjammers est une légende des salles d'arcade. Sa suite, ébouriffante, est disponible sur consoles et PC. Des sprites énormes en 2D, des couleurs flashy, un style vestimentaire douteux… Pas de doute, le jeu de frisbee édition 2022 rend un hommage appuyé à son aîné, sorti il y a 28 ans. Sur le papier, Windjammers semble d'une simplicité redoutable (voir notre test complet ICI). Deux adversaires au look très personnel se font face sur un terrain et s'envoient des frisbees à très haute vitesse. Celui qui ne parvient pas à rattraper l'objet perd le point. Simpliste ? Oui, mais ce mix entre une partie de Beach-Volley et Pong est bien sûr agrémenté d'une flopée d'options, qu'il faut absolument maîtriser pour avancer.

Petit à petit, le joueur patient parviendra à grimper les marches du succès, mais nous conseillons quelques heures de pratique dans le mode Arcade ou contre un ami avant de vous lancer dans le grand bain des matchs online à classement, extrêmement punitifs pour les débutants.

rainbow six extraction

L’échec n’est pas une fin en soi. C’est un peu la morale de ce nouveau Rainbow Six Extraction (voir notre test complet ICI) dans lequel il est possible de porter secours, sur le mode de l‘exfiltration (extraction), aux soldats tombés en territoire ennemi. Dans ce nouveau FPS qui reprend en partie l’univers de Rainbow Six Siege (2015), et très très vaguement celui de l’univers du roman de Tom Clancy, le joueur accompagne des opérateurs des forces spéciales internationales dans leur lutte contre une menace extraterrestre : Les Archéens.

Extraction c’est un peu Rainbow Six Siege à la sauce alien, en plus accessible et dans un pur esprit de coopération. Les amateurs de FPS ne manqueront pas cette expérience à part.

Rainbow Six Extraction, Ubisoft, PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S.

sifu

Véritable carton avec 500.000 exemplaires vendus moins de trois jours après son lancement le 8 février dernier, Sifu est l'exemple même du jeu que l'on n'a pas vu venir, un peu comme le crochet du tigre porté par un vieux maître chinois ivre qu'on n'aurait sous-estimé. Car Sifu, vous l'aurez devinez, parle de kung-fu. Sur un scénario basique portant sur une sanglante histoire de vengeance, notre héros va devoir jouer des poings et des pieds pour remettre les idées et les vertèbres en place (ou pas) de ses adversaires dans une ville gangrénée par la pègre.

On découvre alors un beat them all pas comme les autres, où il faudra se montrer patient pour intégrer toutes les techniques qui feront de vous un vrai maître en arts martiaux. D'autant qu'à chaque mort, votre combattant revient plus aguerri, mais aussi... plus vieux. Et la concentration ainsi que des réflexes digne d'un félin seront les seules voies de salut pour espérer triompher de vos adversaires. Si la terrible difficulté de Sifu a bâti sa réputation, il n'en reste pas moins que le jeu du studio français Sloclap donne à voir et à vivre un show impressionnant, constituant un hommage sincère aux films de kung-fu. On prend alors plaisir à jouer avec son environnement et à saisir les objets qui nous tombent sous la main, pour renverser un combat qui semble perdu et admirer une chorégraphie à la fois spectaculaire et mortelle.

Sifu, Sloclap, sur PS5, PS4 et PC.

Dying light 2 Stay Human

Annoncé en 2018, Dying Light 2 est un FPS en monde ouvert qui ajoute à son gameplay une dimension parkour (avec un bouton de saut sur la gâchette). Comprenez qu’ici il faut grimper, sauter de toit en toit, marcher sur des passerelles étroites ou des filins, éviter des obstacles… Tout en évitant des cohortes de morts-vivants.

De quoi alterner des séquences de course-poursuite (plate-forme et combat), avec d’autres plus orientées discrétion ou bien exploration. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce Dying Light 2 (voir notre test complet ICI) qui propose au final une réalisation très correcte (mais certes pas transcendante) pour une durée de vie colossale.

Dying Light 2 Stay Human, éd. Techland, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et prochainement sur Switch.