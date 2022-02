PS5 : Tout savoir sur le casque PlayStation VR2

Après avoir officialisé son casque PlayStation VR2 début janvier, Sony vient de dévoiler le design de l'objet ce mardi 22 février. Une annonce attendue et qui vient révéler un certain nombre de détails pour cette nouvelle expérience en matière de réalité virtuelle.

Sony garde toutefois quelques surprises pour les prochains mois et devrait dévoiler les premiers jeux compatibles. Reste que les spécifités du casque laissent imaginer un modèle bien plus évolué que le PSR original destiné à la PS4, et sorti fin 2016.

Le PSVR2 mise sur le confort visuel

Le PSVR2 entend gommer l'un des premiers reproches adressés au PSVR original, dont le confort visuel ne permettait pas de passer des heures immergées dans les mondes virtuels à 360°.

Le PlayStation VR2 «est compatible 4K et HDR, offre un champ de vision à 110 degrés et propose le rendu fovéal, garantissant une expérience visuelle haute fidélité. Grâce à son écran OLED, les joueurs pourront profiter d’une résolution d’affichage de 2.000 x 2.040 par œil et d’un taux de rafraîchissement de 90/120 Hz», explique Sony dans son blog officiel.

En outre, des caméras fixées sur le casque permettent de suivre le mouvement des mains et des manettes en temps réel, ce qui permettra de gommer les branchements liés à la caméra issue du PlayStation Move utilisée sur PS4 pour traquer les mouvements du joueur.

Détail important, le casque sera mieux ventilé pour empêcher l'apparition de buée. «Quand j’ai commencé à travailler sur le design du casque, j’ai tout de suite voulu m’atteler à la création d’un système de ventilation offrant une bonne circulation de l’air, à l’instar des grilles d’aération de la console PS5. Nos ingénieurs ont eu cette idée pour améliorer la ventilation et éviter la formation de buée sur les lentilles, ce qui offrira aux joueurs une meilleure immersion dans leurs jeux VR», s'est félicité Yujin Morisawa, directeur artistique Senior chez Sony interactive entertainment.

Parallèlement, un système de suivi des yeux permettra d'interagir avec les éléments du jeu dans certaines situations. Une technologie qui permet également de focaliser la puissance de calcul sur les éléments regardés par le joueur, afin d'économiser l'énergie du processeur graphique sur les éléments qui ne sont pas regardés.

En ce sens, le PSVR2 rejoint les standards développés pour les masques de réalité virtuelle haut de gamme, comme le casque Valve Index ou le Cosmos Elite de HTC Vive.

Le PlayStation VR2 intégrera également un système de vibrations dans le casque. L'idée étant de faire ressentir certaines sensations au cours du jeu, comme l'accélération du pouls d'un personnage ou encore «une sensation de frottement lorsqu'un objet passe à côté de la tête de votre personnage», explique Sony.

Enfin, l'audio 3D sera également proposée afin de renforcer l'immersion.

Des manettes haptiques

Les deux manettes haptiques du PSVR2 sont également inspirées de ce que l'on peut voir chez la concurrence. Une gâchette haptique sur chacune correspondant aux boutons L2 et R2 offriront un léger retour de force, comme c'est le cas d'ailleurs sur les manette Dual Sense de la PS5.

Des capteurs de mouvements basés sur le système de détection sur six axes (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes), ainsi qu'un capteur capacitif qui permet de détecter le contact des doigts grâce à une LED infrarouge, permettra d'améliorer le suivi de position des mains et des doigts, afin, par exemple, de saisir des objets virtuels ou de les attraper. Les manettes pourront être rechargées grâce à deux batteries intégrées et connectables via un port USB-C.

Adieu les câbles, un seul suffit

Surtout, Sony promet de tenir une promesse qui va sans doute faire plaisir aux joueurs qui pointaient du doigt le branchement fastidieux du premier PSVR, où six câbles devaient être connectés avant de pouvoir jouer, sans compter le système de détection des mouvements déporté devant le téléviseur. Une installation décourageante qui devrait donc être résolue, puisque Sony affirme qu'un seul câble suffira, permettant de brancher le casque à la console. Ouf !

Une date de sortie et un prix à préciser

Pour l'heure aucune date de sortie n'a été annoncée par Sony quant à la disponiblité du PlayStation VR2, ni de prix. Toutefois, la presse spécialisée avance une sortie pour la fin de l'année 2022, voire 2023, ainsi qu'une présentation complète dans les prochains mois, qui devrait également révéler son prix de vente.

Quels jeux pour le support ?

Si Sony garde encore secret les annonces liées aux jeux du lancement, un premier titre vient faire office de vitrine : Horizon Call of the Mountain. Un titre développé par le studio Guerilla, qui s'apprête à lancer Horizon Forbidden West fin février sur PS5. Pour ce nouvel épisode, on retrouvera donc l'héroïne de cette saga, Alloy, qui devra affronter à nouveau des dinosaures mécaniques. Il s'agit-là du seul jeu officialisé sur ce support. Mais aucune date de sortie n'a été précisée.

Gageons que d'autres jeux pourraient rejoindre le PSVR2, on pense notamment à Ace Combat 8, dont le développement a été officialisé en août dernier par Bandai Namco. Le 7e volet ayant brillé notamment sur PSVR en janvier 2019.