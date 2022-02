Elden Ring : 5 conseils pour vous lancer dans cette aventure magistrale

Œuvre magistrale, Elden Ring et son monde ouvert peuvent apparaître comme fascinants et oppressants pour les nouveaux joueurs. Voici nos conseils pour bien débuter.

Si les habitués de la série Dark Souls pourront retrouver rapidement certaines stratégies, Elden Ring n'en demeure pas moins une œuvre qui possède sa propre approche.

Le protagoniste que l'on incarne, un Sans-Eclat, entre dans un univers à la fois vaste et désolé dont la nature et les architectures ont été brisés, tandis qu'un bestiaire impressionnant peuple ces terres battues par les vents.

Et comme tout jeu signé From Software, les combats sont âpres, souvent brutaux et rapides. Toutefois, son créateur Itedaka Miyazaki - épaulé par George R.R. Martin (Game of Thrones) pour en jeter les bases - a pensé à proposer de nouvelles approches qui s'avèrent être souvent plus salutaires et motivantes que dans ses précédents titres les plus punitifs (Sekiro ou Bloodborne). Gardez espoir car Elden Ring est une invitation constante à l'aventure et un titre époustouflant.

bien choisir votre personnage

C'est la première étape qui s'offre à vous lorsque vous lancez Elden Ring. Et s'il est intéressant de choisir un personnage auquel vous serez attaché, il n'en demeure pas moins que chacun possède ses avantages et ses inconvénients pour commencer. Dix classes vous serons donc proposées, chacune permettant de choisir entre un homme et une femme. Vagabond, guerrier, héros, bandit, astrologue, prophète, samouraï, prisonnier, confesseur et miséreux.

Sachez d'emblée que quelle que soit la classe choisie au départ les différences que vous noterez s'estomperont au bout de plusieurs dizaines d'heures d'aventures, puisque vous pourrez faire évoluer votre personnage comme bon vous semble. Toutefois, si vous préférez tabler sur la magie, mieux vaut se lancer avec un personnage naturellement prédisposé pour cela, et vice versa pour un personnage qui misera sur sa force physique.

Parmi les choix les plus intéressants, on peut relever l'astrologue pour qui souhaite miser sur la sorcellerie et les attaques à distance, et le samouraï qui offre un excellent équilibre pour les duels au corps à corps avec son katana puissant et son arc long pour opérer à distance. Le personnage à éviter lors d'une première partie est sans nul doute le miséreux, qui se lance dans l'aventure au niveau 1, sans équipement, ni armure. Pratiquement nu, il va falloir batailler ferme dès le départ.

trouvez rapidement votre monture

S'il est un passage obligé pour vous déplacer devant l'immensité des plaines d'Elden Ring, c'est d'obtenir le plus rapidement possible un destrier qui permettra de voyager rapidement et même de prendre le dessus lors de vos affrontements en extérieur. Du nom de Torrent, votre monture magique sera un genre de cheval à cornes spectral. Pour l'obtenir vous devez d'abord passer par la phase du tutoriel au tout début du jeu. Lorsque vous allez sortir pour la première fois dehors, après la crypte de vos débuts, un premier point de sauvegarde (appelé site de grâce) va se présenter devant vous. En observant sa lumière jaune, vous verrez que celle-ci présente un arc lumineux qui vous indiquera la direction à suivre.

Regardez alors au loin et vous verrez l'entrée d'un premier château. Rendez-vous là-bas. Vous découvrirez ainsi un autre site de grâce juste devant l'entrée. Reposez-vous sur place. Vous ferez alors la connaissance de Melina, une jeune femme qui vous confiera un sifflet pour faire appel à Torrent. Un animal qu'il est intéressant d'exploiter pour certains combats notamment pour faucher des ennemis en plein galop.

s'aventurer dans son premier donjon

Si faire ses premiers pas dans Elden Ring peut sembler intimidant, l'odyssée peut se faire sans trop de heurts, pour peu que l'on s'aventure aux bons endroits. Nous vous conseillons d'ailleurs de mettre à profit les premières heures de jeu pour vous confronter au menu fretin (soldats, zombies, animaux...). L'idée ici est de récupérer des runes que vous pourrez dépenser ensuite pour faire évoluer votre personnage (expérience, équipements...).

Avant de vous lancer vers le premier «donjon», veillez à vous équiper d'une torche. Celle-ci peut être achetée auprès du premier marchand, nommé Kalé, que vous rencontrerez dans l'église en ruine proche de votre tout premier point de chute. La torche vous permettra de vous guider dans les souterrains lugubres. Et cela tombe bien parce que notre premier conseil est de découvrir une grotte qui se cache sur la côte ouest de votre carte. En descendant sur le sable, vous pourrez découvrir l'ouverture d'une grotte. Vous pourrez vous confronter à des ennemis relativement simples à abattre avec quelques petits trésors. Mais là où ce niveau est intéressant, c'est dans l'idée d'accéder à l'île visible au sud-ouest de la carte. Vous découvrirez alors une île sans créature hostile, mais le lieu recèle un secret affairant aux dragons, que nous vous laissons découvrir.

Quel équipement privilégier ?

Comme tout bon jeu de rôle, Elden Ring suppose d'équiper son personnage au mieux et surtout en fonction des ennemis et des boss que vous allez affronter. Dans votre périple vous allez trouver plusieurs objets, armes et pièces d'armures notamment. Toutes ne signifient pas qu'elles vous seront utiles. N'hésitez donc pas à les revendre. Toutefois, prenez le temps de regarder leurs attributs dans votre menu d'équipement. Certaines peuvent se révéler plus efficaces pour contrer les effets d'un ennemi. Attention également aux armures protectrices trop lourdes, elles limiteront vos esquives et votre dextérité, ce qui peut s'avérer pénalisant. Enfin, un système de forge permet d'améliorer les capacités de vos armes. Un point important qui peut faire une grande différence avec la même arme face à un ennemi coriace.

Dépenser ses runes à bon escient

Vos actions, vos découvertes et vos combats vous feront gagner des runes. Et Elden Ring invite à les dépenser soigneusement, soit pour faire évoluer l'expérience de votre héros, soit en achetant du matériel ou acquérir des compétences particulières ou renforcer vos armes. Dès vos premières victoires remportées, il est important de vous rendre aux différents points de sauvegarde (site de grâce) que vous avez croisés pour y dépenser vos runes pour augmenter l'expérience de votre personnage (à vous de choisir quel point vous voulez optimiser).

L'idée ici est de ne pas perdre en route vos acquis, car toutes les runes que vous gagnez peuvent être perdues en chemin si vous êtes terrassé par un ennemi. Avant d'aller affronter un boss pensez à aller dépenser les runes et à sauvegarder, sinon celles-ci resteront dans son entre ce qui vous obligera à aller les chercher sur place.

Elden Ring, Bandai Namco, le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.