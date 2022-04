Lego Star Wars La Saga Skywalker : une parodie vidéoludique fun et familiale

C’est un peu Star Wars la totale. Avec ce nouveau jeu Lego, les Britanniques de TT Games livrent une œuvre hommage qui entend créer du lien entre les générations. Et ça marche.

C’est une ode à la saga Star Wars ou du moins aux trois premières et principales trilogies. Avec Lego Star Wars – La saga Skywalker (PS5/PS4, Xbox Series/ Xbox One, PC, Switch) , le studio TT Games nous invite à revivre les scènes clés des neuf films ! On va donc croiser la route du jeune Luke Skywalker sur Tatooine, de Rey sur Jakku, de maître Yoda, d’Obi-Wan Kenobi mais aussi de Dark Vador, Dark Maul ou bien encore de l’Empereur en personne.

L’aventure propose plus de 300 personnages jouables et quelques 23 planètes à explorer ! Un véritable hommage à la série initiée en 1977 par George Lucas. Le tout à la sauce Lego. Comprenez que, si le jeu reprend plutôt fidèlement toute une série de moments cultes, le ton reste humoristique et gentiment loufoque. Une façon de tendre la main aux plus jeunes sans proposer une aventure trop sérieuse et, in fine, un brin rébarbative pour ce jeune public. Les gags à répétition fonctionnent bien sur les kids et constituent aussi un bon moyen d’entrer en douceur dans cet univers Star Wars extrêmement dense.

Comme toujours dans les jeux vidéo Lego, on va ici passer pas mal de temps à courir après des briques plus ou moins cachées dans des zones plus ouvertes que celles de la majorité des aventures Lego (même si on se souvient d’exceptions notables comme l’excellent Lego City Undercover). Si l’on compte toutes les missions annexes (pas toujours passionnantes), il y a ici des centaines de tâches à accomplir. Autant dire que la durée de vie du jeu, si l’on souhaite collectionner tous les personnages, est énorme. En ligne droite, une petite vingtaine d’heures suffit à faire le tour des neuf longs-métrages revisités.

Un passage de relais entre les générations

Toutefois TT Games reste sur ses acquis. On doit ici résoudre des mini-puzzles avec différents personnages (on peut avoir plusieurs héros/héroïnes dans son équipe et l’on passe alors de l’un à l’autre), se battre contre les forces de l'Empire, des hommes des sables, etc. pour au final affronter quelques boss qui restent tous très abordables. Ce Lego Star Wars La Saga Skywalker affirme son statut d’aventure familiale en proposant aussi, comme tous les derniers titres de la série, à deux joueurs de traverser ensemble ces très nombreux niveaux.

C’est un passage de relais entre générations. Impossible pour les plus grands de ne pas avoir le frisson lorsque les premières notes des mélodies de John Williams se font entendre. Car oui, et c’est une des forces du jeu, les musiques sont celles de la saga ! Les plus jeunes découvriront quant à eux un univers loufoque, des situations drôles (toutes les voix et tous les textes sont en français) et de nombreuses options pour ajuster le jeu à leur âge et niveau.

Ce lego Star Wars la Saga Skywalker est une occasion en or de réviser ses classiques entre père/mère et fils/fille. Impossible après cela de ne pas avoir envie de (re)regarder la célèbre saga SF… le tout forcément en famille.

Lego Star WArs The Skywalker Saga, Warner Bros Games, sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.