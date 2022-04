WWE 2K22 : Les catcheurs sont-ils en grande forme sur consoles ?

Unique en son genre, WWE 2K22 entend séduire avant tout les adeptes du catch et de ses stars plus que les férus de simulation. Cette édition corrige les défauts de la précédente sans sublimer la formule.

André le Géant, Brock Lesnar, Diesel, Edge, Hulk Hogan, John Cena, Mandy Rose, Natalya… WWE 2K22 propose une collection de quelques 160 super stars du catch, au masculin et au féminin, présentes ou passée. Autant dire que les adeptes de la discipline retrouveront immanquablement leur chouchou/chouchoute dans ce titre qui a tout de la collection Panini.

Après un épisode 2K20 décevant, la série s’est offert une pause en 2021 pour mieux revenir cette année. Un choix judicieux, même si cette nouvelle édition reste avant tout sur ses fondamentaux sans renouveler une formule éprouvée. On retrouve ainsi le gameplay très accessible du jeu avec ses attaques légères et lourdes, ses combos, des prises à effectuer au sol ou debout, et évidemment des finishers propres à chaque star. Ces dernières peuvent aussi s’emparer d’objets comme des chaises, des échelles, histoires de mettre un peu d’ambiance et d’assurer le spectacle sur le ring.

L'esprit du catch

L’esprit catch est là. On est loin des simulations plus exigeantes comme les UFC d’Electronic Art, mais c’est aussi la marque de fabrique de la série des WWE qui entend s’adresser à tous les publics, sans prise de tête.

Côté modes de jeu, outre des combats libres, le mode Showcase permet de retrouver et suivre la carrière de Rey Mysterio. Amusant, même, si là encore, la série reste dans ses cordes sans aucune prise de risque. Avec Mon Ascension, petite nouveauté, le titre permet au joueur de façonner un/une athlète sur mesure pour ensuite l’accompagner dans sa carrière.

Amusant et surtout original pour la série, tout comme le mode MyGM qui vous invite à gérer une entreprise de catch (Raw, Smackdown, NXT). Un peu de diversité bienvenue qui, cumulée à l’incroyable roster, assure une durée de vie un peu dingue au titre. Sans doute de quoi patienter jusqu’à la prochaine édition, qui, on l’espère exploitera mieux les capacités des consoles nouvelles générations.

Il faut admettre que, sans avoir autant de souci que le précédent opus, WWE 2K22 ne brille ni pas sa réalisation technique ni par ses graphismes sur PS5 ou Xbox Series X/S. Un retour dans l’arène en douceur pour ce jeu qui reste unique en son genre et qui, cette année, devrait combler les amateurs de la discipline sans toutefois les mettre KO.

WWE 2K22, 2K, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One.