Poitiers : toutes les infos sur la Gamers Assembly 2022

Du 16 au 18 avril, le parc des expositions de Poitiers accueillera la Gamers Assembly 2022. De nombreuses activités y seront organisées, pour les petits comme pour les grands !

Les fans de jeu vidéo le savent : Gamers Assembly est immanquable. Malheureusement, en raison de la pandémie, l’évènement avait été décalé à deux reprises. Cette année, l’association FuturoLAN et Grand Poitiers ont enfin annoncé le retour des festivités avec une 22e édition !

Cosplay, espace famille, réalité augmentée…

Si l’évènement est historiquement «un rassemblement de joueur qui s’affrontent sur les nombreux jeux esportifs présents», il a depuis plusieurs évolué en un véritable festival. Au total, plus de 20 000 visiteurs et plus de 2000 joueurs seront réunis. Côté tournois, ce sont plus de 20 jeux qui sont annoncés, «allant du grand tournoi historique de League of Legends, jusqu’au petit nouveau Hearthstone: Battleground».

Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts ! Si vous ne souhaitez pas participer à un tournoi, vous pourrez aussi profiter des nombreuses activités proposées, pour tous les âges. Parmi les temps forts, vous retrouverez des concours de cosplay, un village exposant pour découvrir les derniers produits et innovations, un espace famille (comprenant de la réalité augmentée, du jeu de rôle, du cosplay)… L’espace familiale représente d’ailleurs 1600m² en cumulé !

Gamers Assembly, du 16 au 18 avril au Parc des expositions de Poitiers.