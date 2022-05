Jeux vidéo : Pourquoi les versions physiques ont-elles la vie dure ?

Un temps promises aux oubliettes, les versions boîtes des jeux vidéo sont toujours présentes dans les rayons des magasins, tandis que les collectionneurs se frottent les mains pour garnir leurs ludothèques. Entre rétrogaming, coffrets collector et boîtes en éditions limitées, les gamers accordent encore beaucoup d'importance à ce format qui n'a pas totalement été supplanté par le dématérialisé.

La part des ventes physiques de jeux vidéo reste en constante diminution au regard du marché français. Dans son bilan du marché du jeu vidéo 2021, le SELL faisait état d'un rapport de 18 % de jeux vendus en versions boîtes par les commerces, tandis que leurs versions dématérialisées engloutissaient 82 % du marché. Un chiffre en nette baisse par rapport à 2017, où cette proportion était de 31 % pour le marché des ventes physiques et 69 % pour le dématérialisé.

Mais deux années de pandémies et de confinements successifs n'ont pas suffit à réduire ces parts de ventes à zéro. Car si plusieurs enseignes historiques ont dû fermer la porte de nombreux magasins à travers le monde (GameStop, Micromania-Zing,...), la place des jeux en boîtes est toujours bien présente dans les boutiques spécialisées et les supermarchés, tandis que les fans de rétrogaming, attachés aux anciennes consoles, s'arrachent certains titres à prix d'or.

Un fort sentiment de propriété

Plusieurs facteurs expliquent cette résistance. A commencer par le besoin global de propriété d'un jeu chez de nombreux gamers, que le dématérialisé ne permet pas de rassurer. «Il faut souligner que beaucoup de joueurs ont pris conscience qu'il y a de plus en plus de perte de jeux à cause du digital à mesure que les années passent. L'exemple d'une console comme la Wii, qui fit un carton durant les années 2000, est probant. Durant son existence, plusieurs millions de jeux ont été vendus sur sa plate-forme en ligne. Problème, Nintendo a fermé en 2019 le store en ligne de cette console qui n'était plus produite. Résultat, plusieurs centaines de jeux ne sont plus accessibles pour ceux qui les avaient achetés en digital et souhaiteraient les retélécharger pour y jouer ultérieurement», commente pour CNEWS, Michael Binkowski, président de Red Art Games, éditeur français de jeux vidéo spécialisé notamment dans les éditions limitées. Un gâchis qui concernera les possesseurs de Wii U et de Nintendo 3DS dès mars 2023, tandis que Sony a accordé un sursis temporaire aux boutiques en lignes de ses PS3 et PS Vita.

Parallèlement, la résistance du marché physique s'organise avec des adultes, parents et grands-parents, encore friands d'acheter des versions boîtes des jeux à offrir ou à s'offrir. En outre, c'est également tout un pan de l'industrie qui entend proposer des jeux dans des éditions collectors et/ou limitées plus flatteuses pour les collectionneurs, à l'instar des Blu-ray et DVD pour les films et séries et des vinyles et CD côté musique. «On peut considérer que 20 à 25 % des joueurs sont encore très attachés au marché physique», estime Michael Binkowski, pour qui il existe une niche très attachée à ce format. Des amateurs qui entendent souvent garnir leur collection avec des versions garnies d'objets collectors ou de petits bonus bienvenus.

Contenter des clients plus exigeants

Si les gros éditeurs sont bien présents sur ce marché avec des éditions collectors impressionnantes et souvent coûteuses, de nombreux acteurs se positionnent aussi pour mettre en avant des jeux indépendants ou moins exposés, à l'instar de Pix'n Love, Strictly Limited Games, Limited Run Games ou encore Red Art Games.

«Nous travaillons de près avec des studios indépendants qui sont généralement ravis de voir leurs jeux commercialisés en versions physiques. Et pour ajouter des bonus, il arrive souvent que les personnes ayant assuré la direction artistique du jeu possèdent des illustrations exclusives et inédites ou en réalisent spécialement pour nous. Nous pouvons allors partir de ces matériaux pour en faire des pin's, des posters, des CD des musiques originales etc.», explique Julie Moine, graphic designer chez Red Art Games et qui imagine ce qui pourrait contenter les joueurs.

Parmi les consoles où la demande est la plus forte, la Switch et la PS4 remportent les suffrages, avec une demande très forte pour la console de Nintendo. «Nous avons par exemple vendu deux fois plus de versions boîtes du jeu Lodoss : Deedlit in Wonder Labyrinth sur Switch que de versions PS4», confie Michael Binkowski. Une différence qui en dit long sur le public des deux machines, tandis que le public Xbox a une tendance très digitale, que le succès du Game Pass confirme.