Les meilleurs jeux vidéo de 2022

L'année 2022 devrait marquer les esprits du côté des jeux vidéo, avec l'arrivée de titres promis de longue date par les éditeurs, aussi bien sur Switch que sur PS5, Xbox Series et PC. Voici nos sélections des meilleures œuvres du moment.

Il est à noter que cette sélection sera remise à jour régulièrement tout au long de l'année. Celle-ci prend uniquement en compte les jeux vidéo édités en 2022.

horizon forbidden west

Après avoir marqué les esprits des gamers en 2017, Aloy s'offre une nouvelle aventure sur PS5 et PS4 avec Horizon Forbidden West (voir notre test complet ICI). C’est un voyage comme seuls les grands récits de science-fiction peuvent et savent en proposer. En foulant le monde dévasté d’Aloy, on songe aux romans de Pierre Bordage ou de Jack Vance. Cet Horizon Forbidden West, qui fait directement suite à l’épisode Zero Dawn, flirte toujours avec la thématique écologique.

Au-delà de la seule performance technique, le studio livre un univers SF fascinant. Les nombreuses scènes d’action, toujours aussi spectaculaires, sont ponctuées par de longs dialogues qu’il ne faut pas zapper sous peine de ne pas profiter de cette fantastique immersion dans ce monde post-apocalyptique imaginé avec un luxe incroyable de détails. On aurait presque envie, au sortir de ce périple, de paraphraser Joachim du Bellay. «Heureux et heureuse qui comme Aloy a fait un beau voyage». Car ce Forbidden West fait assurément partie de ces odyssées dont on se souvient longtemps.

Horizon Forbidden West, Sony, sur PS4 et PS5.

elden ring

Œuvre magistrale, Elden Ring et son monde ouvert peuvent apparaître comme fascinants et oppressants pour les nouveaux joueurs. Si les habitués de la série Dark Souls pourront retrouver rapidement certaines stratégies, Elden Ring n'en demeure pas moins une œuvre qui possède sa propre approche. Le protagoniste que l'on incarne, un Sans-Eclat, entre dans un univers à la fois vaste et désolé dont la nature et les architectures ont été brisés, tandis qu'un bestiaire impressionnant peuple ces terres battues par les vents.

Et comme tout jeu signé From Software, les combats sont âpres, souvent brutaux et rapides. Toutefois, son créateur Itedaka Miyazaki - épaulé par George R.R. Martin (Game of Thrones) pour en jeter les bases - a pensé à proposer de nouvelles approches qui s'avèrent être souvent plus salutaires et motivantes que dans ses précédents titres les plus punitifs (Sekiro ou Bloodborne). Gardez espoir car Elden Ring est une invitation constante à l'aventure et un titre époustouflant déjà vendu à 12 million d'exemplaires à travers le monde. Bel exploit.

Elden Ring, Bandai Namco, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Pokémon Arceus

Ces dernières années, on était en droit d'attendre un jeu Pokémon plus ambitieux. En ce début 2022, c'est donc vers Pokémon Arceus que les yeux des dresseurs du monde entier sont rivés. Et c'est d'ailleurs nourri par toutes ces attentes que nous nous sommes lancés dans cette nouvelle quête. On découvre un jeu qui laisse finalement beaucoup de liberté, ponctué par un scénario sympathique et des personnages haut en couleur. Game Freak, le studio créateur des jeux Pokémon, remet à plat de nombreuses mécaniques et trouve le moyen de relancer en permanence l'attention du joueur grâce à de nouveaux défis (parfois trop) dont nous vous laissons la surprise.

Si Pokémon Arceus n'est pas parfait (voir notre test complet ICI), jamais nous n'avons pris autant de plaisir à revenir nous plonger dans son monde ouvert, peuplé de petites missions et de défis. Le plus grisant étant de parcourir les plaines à dos de pokémons et de se dire que toutes les créatures de notre pokédex n'ont plus de secrets pour nous. Surtout, Pokémon Arceus touche du doigt l'intention d'un certain Zelda Breath of the Wild, titillant en permanence notre curiosité de gamer pour mieux en relancer l'intérêt. Un tour de force dont peu de jeux peuvent s'enorgueillir.

Légendes Pokémon : Arceus, Nintendo, sur Switch.

triangle strategy

Triangle Strategy comptera sans doute parmi les joyaux de la Switch lorsqu'on regardera la ludothèque de cette console dans dix ans avec une certaine nostalgie. Nouveau titre développé par les pros du RPG de Square Enix, ce jeu de rôle tactique s'inscrit dans la ligné d'un autre jeu de légende publié en 1997 sur PlayStation : Final Fantasy Tactics. Un chef d'œuvre du genre qui offrait à l'époque, des combats passionnants portés par un scénario écrit de main de maître. 25 ans plus tard, Triangle Strategy démontre que Square Enix n'a pas perdu cette fibre et nous propose une aventure formidable.

On découvre alors le destin sanglant de trois royaumes qui vont entrer en guerre pour des raison géopolitiques qui leurs sont propres. Un choque des civilisations que le joueur va devoir vivre à travers le regard d'un seigneur de guerre qui sera confronter à des choix cornéliens pour tenter de sortir de l'impasse de la violence. Graphiquement superbe, porté par une ambiance musicale inspirée, Triangle Strategy est déjà l'un des meilleurs jeux de l'année sur Switch.

Triangle Strategy, de Square Enix, sur Switch.

gran turismo 7

Véritable hymne à l’amour destiné au monde automobile, Gran Turismo 7 revient pour combler les amateurs de belles mécaniques sur PlayStation. 25 ans que cela dure. Une belle histoire d’amour entre un studio de jeu vidéo japonais, Polyphony Digital et le monde des courses automobiles. Gran Turismo, c’est, dans l’univers PlayStation, la référence des simulations automobiles. Ici, on parle de pilotage strict et sérieux, de réalisme, de trajectoire parfaite pour décrocher les meilleurs chronos. Autant dire que ça ne rigole pas, et pourtant, les adeptes, surtout en France, sont nombreux.

Avec ce Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi, à la tête du studio et du projet, livre une nouvelle fois une ode au monde de l’automobile avec une formule qui reste (trop ?) fidèle à l’ADN de la série. Car GT reste GT. Un jeu de course réaliste, sérieux pour tout dire, et encyclopédique. Si les possesseurs de Gran Turismo Sport ne trouveront au final que peu d’innovations avec cet opus, les joueurs n’ayant plus joué à Gran Turismo depuis le sixième volet découvriront un titre unique qui assure des centaines d’heures de conduite aux volants des plus beaux bolide de la planète.

Gran Turismo 7, Sony, sur PS4 et PS5.

kirby et le monde oublié

Kirby, la petite boule rose, est de retour cette année avec un jeu d'aventure qui apporte enfin du nouveau dans cette saga. Avec Kirby et le Monde oublié, la Switch hérite d'un jeu familial dans la lignée de Super Mario Odyssey. Notre petit héros tout rond va à nouveau jouer les gloutons pour explorer les multiples recoins et chasser les trésors de cette univers gorgé de richesses.

Et si Kirby peut toujours s'approprier les pouvoirs des ennemis qu'ils gobera sur son chemin, il est également cabale de prendre possession d'éléments du décors pour révéler des secrets biens gardés. Toujours en forme, Kirby offre un challenge accessible pour tous les âges, avec la possibilité de jouer à deux en même temps our réunion deux générations devant un même écran et même de s'addoner à des minijeux amusants. Fun et généreux.

Kirby et le Monde oublié, Nintendo, sur Switch.

the king of fighters XV

Dans l'univers des jeux de baston, les gamers purs et durs classent généralement la saga King of Fighters parmi les jeux de légende. Et cette année 2022 marque l'arrivée d'un 15e opus canonique qui saura ravir celles et ceux qui veulent en découdre devant leurs écrans.

Toujours produit par SNK, qui avait su relancer avec brio la saga Samurai Shodown en 2019, ce KOF XV démontre le savoir-faire de la société dans ce domaine. On dénombre un parterre initial de 39 combattants qui devront s'affronter par équipe en trois contre trois. A la fois nerveux et technique, le titre de SNK profite d'animations et de coups en 3D de toute beauté, tout en se révélant punchy et divertissant. Poussant les fans du genre à devenir exigeants avec eux même pour y exceller, tout en laissant assez de marge aux novices pour se faire la main, KOF XV se révèle subtile. Un jeu typé arcade auquel on reviendra régulièrement pour une partie entre amis.

The King of Fighters XV, SNK, sur PS4, PS5, Xbox Series X/S et PC.

windjammers 2

Windjammers est une légende des salles d'arcade. Sa suite, ébouriffante, est disponible sur consoles et PC. Des sprites énormes en 2D, des couleurs flashy, un style vestimentaire douteux… Pas de doute, le jeu de frisbee édition 2022 rend un hommage appuyé à son aîné, sorti il y a 28 ans. Sur le papier, Windjammers semble d'une simplicité redoutable (voir notre test complet ICI). Deux adversaires au look très personnel se font face sur un terrain et s'envoient des frisbees à très haute vitesse. Celui qui ne parvient pas à rattraper l'objet perd le point. Simpliste ? Oui, mais ce mix entre une partie de Beach-Volley et Pong est bien sûr agrémenté d'une flopée d'options, qu'il faut absolument maîtriser pour avancer.

Petit à petit, le joueur patient parviendra à grimper les marches du succès, mais nous conseillons quelques heures de pratique dans le mode Arcade ou contre un ami avant de vous lancer dans le grand bain des matchs online à classement, extrêmement punitifs pour les débutants.

rainbow six extraction

L’échec n’est pas une fin en soi. C’est un peu la morale de ce nouveau Rainbow Six Extraction (voir notre test complet ICI) dans lequel il est possible de porter secours, sur le mode de l‘exfiltration (extraction), aux soldats tombés en territoire ennemi. Dans ce nouveau FPS qui reprend en partie l’univers de Rainbow Six Siege (2015), et très très vaguement celui de l’univers du roman de Tom Clancy, le joueur accompagne des opérateurs des forces spéciales internationales dans leur lutte contre une menace extraterrestre : Les Archéens.

Extraction c’est un peu Rainbow Six Siege à la sauce alien, en plus accessible et dans un pur esprit de coopération. Les amateurs de FPS ne manqueront pas cette expérience à part.

Rainbow Six Extraction, Ubisoft, PC, PS5, PS4, Xbox One et Xbox Series X/S.

sifu

Véritable carton avec 500.000 exemplaires vendus moins de trois jours après son lancement le 8 février dernier, Sifu est l'exemple même du jeu que l'on n'a pas vu venir, un peu comme le crochet du tigre porté par un vieux maître chinois ivre qu'on n'aurait sous-estimé. Car Sifu, vous l'aurez devinez, parle de kung-fu. Sur un scénario basique portant sur une sanglante histoire de vengeance, notre héros va devoir jouer des poings et des pieds pour remettre les idées et les vertèbres en place (ou pas) de ses adversaires dans une ville gangrénée par la pègre.

On découvre alors un beat them all pas comme les autres, où il faudra se montrer patient pour intégrer toutes les techniques qui feront de vous un vrai maître en arts martiaux. D'autant qu'à chaque mort, votre combattant revient plus aguerri, mais aussi... plus vieux. Et la concentration ainsi que des réflexes digne d'un félin seront les seules voies de salut pour espérer triompher de vos adversaires. Si la terrible difficulté de Sifu a bâti sa réputation, il n'en reste pas moins que le jeu du studio français Sloclap donne à voir et à vivre un show impressionnant, constituant un hommage sincère aux films de kung-fu. On prend alors plaisir à jouer avec son environnement et à saisir les objets qui nous tombent sous la main, pour renverser un combat qui semble perdu et admirer une chorégraphie à la fois spectaculaire et mortelle.

Sifu, Sloclap, sur PS5, PS4 et PC.

syberia : the world before

Une vie vouée à l'aventure et à la recherche du passé douloureux de ses ancêtres. Tel est le destin de Kate Walker qui, dès 2002, s'était affichée comme l'une des femmes fortes du monde des jeux vidéo avec la série Syberia. Œuvre posthume du regretté Benoît Sokal (1954-2021) - auteur de BD et pionnier du jeu vidéo en France -, Syberia The World Before est disponible sur PC. Une aventure narrative qui s'affiche comme le 4e épisode de cette saga marquante pour de nombreux joueurs adeptes du point'n click et des énigmes.

La direction artistique est ici une réussite, portée par une ambiance qui rend un bel hommage à l'imagination de son défunt créateur. On peut également applaudir les partitions musicales orchestrées tantôt avec emphase, tantôt tout en subtilité. Microids, dont les récentes productions sont récemment montées en puissance (Alfred Hitchcock - Vertigo, Marsupilami : Le secret du sarcophage...), livre ici un jeu séduisant.

Syberia The World Before, Microids, sur PC.

Dying light 2 Stay Human

Annoncé en 2018, Dying Light 2 est un FPS en monde ouvert qui ajoute à son gameplay une dimension parkour (avec un bouton de saut sur la gâchette). Comprenez qu’ici il faut grimper, sauter de toit en toit, marcher sur des passerelles étroites ou des filins, éviter des obstacles… Tout en évitant des cohortes de morts-vivants.

De quoi alterner des séquences de course-poursuite (plate-forme et combat), avec d’autres plus orientées discrétion ou bien exploration. Il y a toujours quelque chose à faire dans ce Dying Light 2 (voir notre test complet ICI) qui propose au final une réalisation très correcte (mais certes pas transcendante) pour une durée de vie colossale.

Dying Light 2 Stay Human, éd. Techland, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et prochainement sur Switch.

ghostwire : Tokyo

Envie de dépaysement ? Direction Tokyo où il se passe des choses étranges… On trouve derrière le jeu Ghostwire : Tokyo, le studio japonais Tango Gameworks fondé en 2010 par Shinji Mikami, le créateur de la célèbre série des Resident Evil. Avec ce titre, l’artiste abandonne l’horreur en même temps que les rênes du projet laissés à Kenji Kimura.

Ghostwire : Tokyo n’entend pas effrayer le joueur mais bien plus le plonger dans une atmosphère étrange et doucement inquiétante. L’adversaire que le joueur affronte est lui aussi bien mystérieux. Tout juste l’aperçoit-on en début d’aventure. Quel est le dessein de l’énigmatique occultiste qui a plongé la ville dans ce chaos surnaturel où deux mondes semblent cohabiter ? Un jeu à l'atmosphère envoûtante sous la forme d’un FPS, mais sans arme. Voilà qui fait du bien !

Ghostwire : Tokyo, Bethesda, sur PS5 et PC.

Lego Star Wars : La Saga Skywalker

C’est un peu Star Wars la totale. Avec ce nouveau jeu Lego, les Britanniques de TT Games livrent une œuvre hommage qui entend créer du lien entre les générations. Et ça marche. C’est une ode à la saga Star Wars ou du moins aux trois premières et principales trilogies. Avec Lego Star Wars – La saga Skywalker (PS5/PS4, Xbox Series/ Xbox One, PC, Switch) , le studio TT Games nous invite à revivre les scènes clés des neuf films ! On va donc croiser la route du jeune Luke Skywalker sur Tatooine, de Rey sur Jakku, de maître Yoda, d’Obi-Wan Kenobi mais aussi de Dark Vador, Dark Maul ou bien encore de l’Empereur en personne.

L’aventure propose plus de 300 personnages jouables et quelques 23 planètes à explorer ! Un véritable hommage à la série initiée en 1977 par George Lucas. Le tout à la sauce Lego.

Lego Star WArs The Skywalker Saga, Warner Bros Games, sur Switch, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.

Evil Dead - The Game

«Good ? Bad ? I’m the guys with the gun». Si vous n’êtes pas insensible à cette réplique mémorable de Ash, personnage incarné par l’acteur Bruce Campbell au cinéma et dans la série Evil Dead, sans doute faut-il que vous jetiez un œil à ce nouveau jeu inspiré par la célébre saga horrifique. On retrouve même à la production un certain Sam Raimi, réalisateur de génie (Spider-Man, Un Plan Simple, Doctor Strange in the Multiverse of Madness…) à l’origine, en 1981, de cette trilogie de longs-métrages d’horreur gore et un brin grotesques.

Quarante ans plus tard, l’œuvre devenue culte se transforme en un jeu d’action multijoueur. Ici quatre survivants vont tenter de vaincre des démons dirigés par l’IA ou bien par un autre joueur (forcément démoniaque). Un gameplay dit « asymétrique » que l’on retrouvait déjà dans Vendredi 13 ou Evolve. Ici on tire, on tronçonne, on martèle, on cogne… en pleine nuit, à la recherche de morceaux de cartes, du page du fameux Nécronomicon et d’une dague sensée repousser les entités maléfiques. Gore et violent, cet Evil Dead là reste fidèle à son ADN. Malgré un gameplay qui manque de finesse (déplacements, combats), on s’amuse à plusieurs, l’entraide étant ici essentielle. Une formule classique qui, à plusieurs et parce qu’on retrouve l’univers de Sam Raimi, fonctionne plutôt bien le temps de quelques parties.

Evil Dead - The Game, Saber Interactive, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.