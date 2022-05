The Quarry : un nouveau jeu d'horreur dans les pas d'Until Dawn

On a pu essayer quelques heures The Quarry, le nouveau titre des créateurs d’Until Dawn. De quoi se donner le frisson quelques jours avant la sortie de ce nouveau jeu d’aventure horrifique prévu pour le 10 juin prochain.

Casting de stars pour le nouveau projet des Britanniques de Supermassive Games. Jugez plutôt : à l’affiche de cette nouvelle production toujours très cinématographique, on croisera la route de David Arquette (franchise «Scream»), Ariel Winter («Modern Family»), Justice Smith («Jurassic World»), Ted Raimi (frère de Sam Raimi, «Spider-Man», «Ash vs Evil Dead »), Brenda Song («Dollface») ou encore Lance Henriksen («Aliens»).

Sur le mode du slasher des années 1980, le studio propose une aventure dans laquelle on incarne à tour de rôle neuf personnages différents. Alors que les vacances touchent à leur fin et que les enfants sont repartis dans leur famille, les animateurs du camp de vacances Hackett’s Quarry décident d’organiser une petite fête. Evidemment, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu…

186 fins différentes !

On retrouve ici le style Until Dawn avec des séquences de dialogues ponctuées de scènes d’action sous forme de QTE (il faut appuyer au bon moment sur un bouton spécifique). Formule classique mais efficace. Pour cette aventure, les développeurs annoncent pas moins de 186 fins différentes en fonction des choix et actions des joueurs.

Après quelques heures passées dans ce camp de vacances, il faut bien reconnaître que l’ambiance est là. Même si l’enchaînement des séquences manquent parfois de fluidité, ces premiers pas dans l’aventure font leur petit effet, tout en restant dans la droite lignée des jeux de SuperMassive.

Une aventure sur mesure

Les dialogues (en français) entre les personnages, sont à la fois matures et plutôt crédibles. De quoi donner rapidement le sentiment de s’enfoncer, avec les personnages, dans les ténèbres (et les horreurs) de The Quarry.

Sans révolutionner sa formule, SuperMassive la peaufine toujours un peu plus. Avec ces nombreuses fins différentes, il y a fort à parier que les joueurs auront de quoi écrire une aventure sur mesure en fonction de leurs décisions. Si cette preview ne proposait pas d’options (le mutijoueur sera d’ailleurs absent à la sortie du jeu… mais il devrait arriver plus tard), des niveaux de difficulté différents seront présents dans la version finale du titre (comme pour les précédentes productions du studio). De quoi trouver son bonheur pour tous les joueurs... mais aussi quelques beaux moments d’horreur.

The Quarry, 2K, sortie le 10 juin 2022 sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Xbox Series X/S.