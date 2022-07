Switch : ces 10 jeux à embarquer cet été

L'été est toujours synonyme de temps libre, les vacances aidant notamment à se lancer dans de nouvelles aventures vidéoludiques. Voici donc dix jeux qu'il ne faut pas manquer sur Nintendo Switch.

cuphead : the delicious last course

Devenu culte depuis son lancement en 2017, le run'n gun Cuphead profite de l'été pour s'offrir une nouvelle aventure en DLC avec The Delicious Last Course. Les fans de Cuphead et Mugman vont donc revenir dans l'île Aquarelle, à la fois toonesque et infernale avec un troisième protagoniste jouable en la personne de Mme Calice. Une nouvelle alliée qui possède ses propre pouvoirs. Surtout, le studio MDHR propose une nouvelle galerie de boss et d'ennemis haut en couleur promettant des duels d'une rare intensité. Car si Cuphead est considéré comme un jeu très difficile, le niveau d'exigence ne redescend pas pour The Delicous Last Course. Mais quel plaisir de se démener sur un tel titre, profitant d'une des plus belles directions artistiques en 2D de l'histoire du jeu vidéo. Il est à noter qu'outre la Switch, ce DLC est également disponible sur les consoles Xbox, PlayStation et PC.

kirby et le monde oublié

Véritable bol d'air pour la franchise, Kirby et le monde oublié s'est imposé au printemps dernier comme l'un des meilleurs jeux de l'année sur Switch. La petite boule rose s'essaye ici aux mondes semi-ouverts en faisant vraiment appel à la 3D pour donner du souffle à ses nouvelles aventures. Coloré et châtoyant, le titre pourra tout autant séduire un jeune public que les amateurs de Super Mario Odyssey, qui trouveront là un jeu plaisant de bout en bout.

chrono cross : the radical dreamers edition

Véritable chef d'œuvre de l'ère PlayStation, Chrono Cross (sorti en 1999) n'était jamais parvenu officiellement sur le sol européen, même si une version américaine (arrivée en 2000) avait permis de s'y aventurer. Ce RPG, signé Square Enix, arrive cette année sur Switch et PS4 dans une version remasterisée baptisée Radical Dreamers Edition. Si la 3D s'offre ici un léger lifting, cette édition est surtout l'occasion de découvrir un scénario d'une profondeur encore rare de nos jours, porté par une direction artistique et sonore de toute beauté. Un immanquable pour tout fan de J-RPG.

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Après avoir rescussité avec brio la saga Street of Rage l'an passé en lui offrant un 4e opus qui sublimait les originaux, le studio français Dotemu offre un hommage au jeu Turtles in Time des Tortues Ninjas sorti dans les années 1990 grâce à Konami. TMNT : Shredder's Revenge appartient à ces petites gourmandises dans lesquelles on aime croquer pour passer un moment agréable entre potes ou en famille. Derrière l'hommage se cache un beat them all particulièrement bien pensé et jouable jusqu'à quatre en même temps, à la fois nerveux et coloré comme l'était la série animée des années 1980-1990. Si le côté répétitif de ce type de jeu est là, le fun, lui, reste bien présent et on en redemande. Cowabunga !

Andro Dunos 2

C'est l'histoire d'un shmup mésestimé né sur la mythique Neo Geo il y a tout juste 20 ans. Andro Dunos fait aujourd'hui son grand retour pour s'offrir une suite hommage particulièrement réussie portée par les frenchy de Pixel Heart et Just For Games. La 2D tout en pixels porte son charme à l'écran pour ce shoot them up accrocheur, qui propose de sélectionner à la volée divers types d'armement pour faire face à différentes situations. Les vieux gamers et les curieux de retrogaming seront aux anges. Un jeu parfait pour de courtes parties avec le plaisir d'y revenir «scorer» régulièrement, tout en écoutant sa bande son démentielle.

card shark

«C'est pas moi qui triche, c'est toi !» - «Tout'façon c'est celui qui le dit qui l'est !» Ce dialogue enfantin est sans doute ce qui résume le mieux Card Shark, un jeu de cartes virtuelles qui invite à devenir un as de la triche pour piquer son adversaire en plein cœur. Pas besoin d'avoir un trèfle à quatre feuille dans la poche pour forcer sa chance. Ici, tout est question de doigté et de fourberie pour avoir une main gagnante. Il faut donc réapprendre à jouer hors des règles pour remporter le butin. Une très belle suprise qui prend à contre-pied la plupart des jeux où finalement la triche devient la seule règle à suivre.

Nintendo Switch Sports

L'été invite à bouger et à prendre l'air, mais pour les jours de pluie Nintendo a la solution. La sortie récente de Nintendo Switch Sports invite à enfiler un short et à se munir de ses Joy-Con dans chaque main pour faire de l'exercice devant son écran. Six épreuves sportives sont ici présentes et il est possible de s'affronter jusqu'à quatre en même temps. Tennis, volley-ball, chanbara, bowling... sont au programme pour partager un moment convivial.

yurukill : the calumniation games

Entre visual novel et shoot them up, on peut découvrir cet été Yurukill : The Calumniation Games. Un titre que l'on pourrait traduire par «Les jeux de la calomnie» et qui devrait séduire les fans d'animes. Programmé pour une sortie prévue le 8 juillet, nous avons pu tester en avant-première cet objet vidéoludique étonnant. On se retrouve ici à gérer le destin de protagonistes condamnés par la justice mais qui clament leur innocence. Tous sont réunis sur une île mystérieuse, en forme de parc d'attraction, pour participer à des épreuves. Avec comme promesse offerte au vainqueur d'être lavé de toute condamnation pour retrouver une vie normale. Si l'on pense inévitablement au manga Alice in Wonderland, à la série coréenne Squid Game ainsi qu'au jeu Danganronpa, le jeune studio IzanagiGames révèle un concept hybride puisque le jeu comporte de phases de shoot them up assez plaisantes, ponctuées par un scénario particulièrement complexe. De quoi tenir en haleine tout l'été.

13 Sentinels : Aegis Rim

Arrivé fin 2020 en France sur PS4, 13 Sentinels : Aegis Rim est sorti récemment sur Switch. Un jeu mêlant visual novel (roman graphique) et stratégie dans un univers digne des meilleurs mangas de robots géants japonais. Son récit SF extrêmement travaillé et ses treize personnages jouables, dont les scénarios s'entremêlent sur plusieurs siècles au gré de voyages dans le temps, en font un titre déjà culte, porté par le talent du petit studio Vanillaware (Dragon's Crown, Muramasa, Odin Sphere...).

Demon Slayer : The Hinokami Chronicles

Que les fans d'animes se rassurent, Demon Slayer : The Hinokami Chronicles est également disponible sur Switch depuis peu. Sorti en fin d'année dernière sur les autres consoles et PC, le titre est ici transposé sur Switch et conserve tout le sel de ses combats magnifiquement animés par CyberConnect2. Tanjiro et les pourfendeurs de démons se rencontrent ici dans des arènes dépaysantes pour des combats rendant hommage à la série animée. Si le mode histoire reste assez lourd dans sa progression (en raison de son côté répétitif), c'est bien le mode duel, où l'on revient régulièrement faire parler les sabres, qui défoulera les fans.