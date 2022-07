Ubisoft met le feu à une forêt virtuelle pour sensibiliser les joueurs

Ubisoft, société française de jeu vidéo, souhaite sensibiliser les gamers aux risques du réchauffement climatique en intégrant un feu de forêt dans son jeu «Riders Republic».

Le réchauffement climatique dans ta console. C’est en tout cas ce que propose le français Ubisoft avec le projet Phoenix qui intègre dans Riders Republic un feu de forêt pour sensibiliser les joueurs aux enjeux climatiques. Ce nouveau concept lui a d’ailleurs valu un prix lors de la Green Game Jam 2022, le 30 juin.

Dans ce jeu de sports extrêmes, les joueurs s'affrontent dans des courses de vélo, de ski ou de wingsuit dans un décor naturel. Avec Phoenix, il s’agirait de déclencher un feu de forêt dans un décor apocalyptique, fait de ciel orange, de fumée et brasier.

Travail collectif

Avec ce projet, les avatars seront tous équipés d'un masque à gaz. Des zones de jeu ne seront pas accessibles car l’air y sera irrespirable à cause de la proximité avec le feu de forêt. De plus, l’évènement proposera aux joueurs de se rassembler pour lutter ensemble contre le feu et éviter sa propagation. Ils devront notamment identifier des zones plus fragiles et prioriser leurs actions.

Ensuite, des missions de nettoyages et protection des arbres à l’aide de papier aluminium sont proposées et au fil du jeu, la forêt pourra être sauvée.