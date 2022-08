Saints Row : un jeu pop-corn en attendant GTA 6

Depuis très longtemps, les Américains de Volition ont compris qu’un jeu vidéo devait être avant tout amusant. C’est dans cet esprit de pur fun que la série des Saints Row a ainsi vu le jour en 2006. Après plusieurs opus qui ont amusé sans jamais forcément briller et sept ans d’absence, Saints Row revient à ses fondamentaux avec un reboot explosif !

Bienvenue à Santo Ileso réplique sous acide de Las Vegas. Là, au milieu du désert et de bâtiments éparpillés, le joueur incarne le boss : un chômeur bien décidé à devenir le maître du crime local avec ses trois acolytes. Tel est le but de Saints Row, qui vient de sortir sur consoles et PC.

Avant de se lancer dans un show pyrotechnique de grande ampleur, il va falloir créer son personnage grâce à un éditeur qui autorise un nombre faramineux de loufoqueries. On peut tout faire ou presque et donner à son avatar l’apparence que l’on souhaite avec un niveau de détails rarement atteint. Comptez bien 30 minutes pour peaufiner votre héros/héroïne.

Absurde et extravagant

Dès le début, le ton est donné : Saints Row joue, encore, la carte de l’absurde et de l’extravagance et on adore ! Impossible de ne pas sourire, de lever les yeux au ciel et de lâcher ici ou là un petit «n’importe quoi» amusé.

Une fois lancé à toute berzingue dans ce monde ouvert gigantesque, à pied ou à bord de véhicules, il va falloir canarder tout ce qui bouge ou presque. En même temps, il faudra étendre son empire en mettant sur pied différents commerces du crime. Etre un caïd, ça n’est pas une sinécure, il y a du boulot. De quoi occuper les boss en herbe une quinzaine d’heures au minimum en multipliant les délires les plus improbables au gré de missions qui savent apporter un brin de variété. Un exercice jubilatoire en cette fin d’été à quelques encablures de la rentrée.

Un esprit WTF rafraîchissant

Les dialogues sont drôles, les situations parfois grotesques, les cascades délirantes et le réalisme souvent à des années lumières, mais on s’amuse dans un esprit WTF rafraîchissant.

Oui, Saints Row n’est pas le jeu le plus beau, oui, il ressemble aux précédents opus (dont le dernier date rappelons-le) et oui il est un brin répétitif mais qu’importe, le plaisir est bien là et le fun avec. C’est un peu GTA, en moins beau, mais en beaucoup plus drôle. Que demander de plus ?

Saints Row, Deep Silver, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.