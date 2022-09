La SPA sensibilise à l'adoption des chats dans un jeu vidéo

Sorti cet été, le jeu Stray hérite d'un DLC spécial pour les amis des animaux. La SPA a choisi de sensibiliser les gamers à l'adoption des chats en mettant en scène des versions 3D de vrais félins issus de ses refuges.

Ils s'appellent P'tite Crevette, Pastelle, Doc, Câline et Zoya. Cinq chats qui attendent tous leur nouveau maître dans un des refuges de la SPA, et qui disposent aussi de leurs propres avatars en 3D modélisés dans le jeu vidéo Stray. Les gamers possédant la version PC peuvent en effet télécharger gratuitement un mod spécial pour ce jeu afin d'incarner l'un d'eux.

Pour cette opération étonnante - et rare -, la Société protectrice des animaux s'est associée à Havas Play pour mettre en avant le thème de l'adoption auprès d'un public plus jeune. Et c'est donc le jeu vidéo Stray qui a été choisi. Sorti le 19 juillet dernier, ce titre - développé par BlueTwelve Studio - a été salué par la critique mais aussi par le public. Sa thématique en faisait aussi un terrain de jeu idéal pour l'opération menée par la SPA et Havas Play, puisque le joueur y incarne un petit chat errant perdu au sein d'une ville cyberpunk.

Une opération pour Favoriser l'adoption

Une opération de communication singulière et touchante dont le but est surtout de sensibiliser à l'adoption des animaux abandonnés. Rien que pour l'été 2022, «plus de 10.150 chats ont été pris en charge et sont à la recherche de nouveaux maîtres dans les 63 refuges de la SPA répartis sur le territoire», selon Jacques-Charles Fombonne, président de l'association. On estime que plus de 100.000 chiens et chats sont abandonnés chaque année dans l'Hexagone.

Afin de télécharger les cinq mod créés pour l'occasion, la SPA invite à se rendre sur son site internet via ce lien. Chaque animal y possède sa propre fiche descriptive ainsi qu'un lien de téléchargement. Attention, si le jeu est aussi sorti sur PS4 et PS5, il faut impérativement posséder le jeu Stray dans sa version originale sur PC pour profiter des mod.

L'association rappelle également que l'adoption n'est pas le seul moyen de leur venir en aide. Les dons sont possibles, toute l'année, afin de soutenir le travail des bénévoles et des spécialistes qui accompagnent les animaux dans ses refuges. Le hashtag #AdopteUnModSPA, dédié à cette opération est à partager sur les réseaux sociaux.

Enfin, les 7 et 8 octobre prochains, la SPA organisera une autre grande opération, partout en France.

Lors de ces «portes ouvertes adoption»,7.600 chiens, chats et rongeurs attendront patiemment une nouvelle famille, prête à les accueillir.