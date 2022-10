Mondial de l'auto : la passion de la course se vit aussi en jeu vidéo sur le salon

Au Mondial de l'auto, le faible nombre de constructeurs présents déçoit les visiteurs. Pour se consoler, ils peuvent piloter les plus beaux bolides dans des jeux vidéo.

Les plus gros moteurs sont peut-être chez Nvidia. Pour la première fois, le fabricant de cartes graphiques est présent au Mondial de l'auto, qui fermera ses portes le dimanche 23 octobre, pour y présenter ses dernières nouveautés sur des PC survitaminés, et notamment son fer de lance, la Geforce RTX 4090, un véritable monstre aux caractéristiques hors normes.

Tout se passe sur le stand Thrustmaster, contructeur bien connu pour ses volants et ses pédaliers, dans un espace de plus de 100 m2 dédié à la simulation de course automobile.

Sur place, en collaboration avec Cybertek et Palit, deux PC ont été spécialement équipés pour tester ses réflexes de pilotes sur les véritables tracés de la saison d'un des jeux vidéo phares de cette année : F1 2022.

I think we’re close to the ultimate setup here :@NVIDIAGeForce’s new GeForce RTX 4090!



AND @LG_France’s OLED Flex screen





That will do for a fantastic racing experience for the new pilots testing the T128 here at the Paris Motor Show! #RevolutionIsOn #ParisMotorShow pic.twitter.com/rGS6aai3iI

— Thrustmaster Official (@TMThrustmaster) October 18, 2022