«NieR : Automata» : le retour flamboyant d'un chef d'œuvre enfin sur Switch

Conçu par des créateurs aussi fous que talentueux, NieR : Automata est l'un des piliers du J-RPG de ces dernières années. Et pour fêter ses 5 ans, Square Enix le lance sur Nintendo Switch dans une version estampillée The End of YoRHa. Une aventure SF qui ne perd en rien ses qualités.

Sorti sur PS4 et PC en 2017, Nier : Automata s'est tissé une solide réputation auprès des amateurs de J-RPG. A tel point que l'aventure signée Square Enix s'est écoulée à plus de 6,5 millions d'exemplaires dans le monde. Son arrivée sur Switch, en ce mois d'octobre, n'était pas une mince affaire, car il fallait relever le défi technique d'adapter un tel jeu pour une console moins puissante. Mais le pari est-il relevé pour les joueurs Switch qui seraient passés à côté de chef d'œuvre de SF ?

Nier : Automata nous emmène dans un futur lointain où l’humanité a été contrainte de s’exiler d’une terre gouvernée par les machines. Depuis la Lune, ce qui reste de notre espèce a fondé un projet visant à envoyer des robots d’élite sur la planète mère afin de préparer son retour.

C’est donc dans le corps d’une androïde aussi sexy que dangereuse, baptisée 2B, épaulée dans sa quête par son confrère 9S, que l’on part sur ce monde inquiétant, où la rouille et la nature dominent. Si le titre se réclame du jeu de rôle, les développeurs japonais du studio Platinum Games ont eu à cœur d’y introduire un gameplay dynamique, basé sur l’action.

Derrière l'hommage, un concept novateur

Les phases d’explorations contemplatives cèdent ainsi régulièrement leur place à des combats intenses, alternant entre les joutes au corps à corps, à grands coups d’épée, et des phases dans la plus pure tradition des shoot’em up. A ce titre, NieR Automata offre un hommage assumé aux productions vidéoludiques cultes que sont Castlevania (1986) et Ikaruga (2001). Deux jeux qui ont eu «une influence évidente sur le développement de NieR Automata», rappellent ses créateurs Yoko Taro, Takahisa Taura et Yosuke Saito, dans notre interview dédiée à ce titre lors de sa sortie en 2017.

Manette en main, il faudra suivre la cadence, qui ne laisse jamais l’ennui s’installer. Leur œuvre alterne ainsi en permanence entre les différents plans, tout en profitant d’un monde ouvert énigmatique, peuplé de quêtes. Malgré des graphismes en-deçà des grosses productions actuelles, NieR Automata s’impose comme l’un des meilleurs jeux de rôle de sa génération.

Sa version Switch n'a rien à envier aux précédentes sorties sur des machines plus puissantes. Ici, la conversion pour la console de Nintendo assure un rendu toujours qualitatif de l'un des dix meilleurs action-RPG de ces dix dernières années.

NieR : Automata - The End of YoHRa, Square Enix, sur Switch, existe aussi sur PS4, Xbox One et PC.