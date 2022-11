Call of Duty Modern Warfare II : une campagne solo solide et accrocheuse

Plus de 800 millions de dollars, c'est la somme colossale rapportée par le nouveau Call of Duty : Modern Warfare II lors de son week-end de lancement fin octobre. Le cru 2022 du célèbre jeu de tir part sur les chapeaux de roues, mais que vaut son aventure solo ?

Call of Duty, c’est, depuis longtemps, deux jeux en un : une campagne solo et différents modes multijoueurs. Même trois désormais si l’on compte Warzone l’expérience massivement multijoueur liée à la marque. Avec ce nouveau Modern Warfare II, sorti le 28 octobre dernier, les Américains d’Infinity Ward nous emmènent pour une courte campagne d’une demi-douzaine d’heures, au cœur d’un conflit contemporain et d’une course aux missiles disparus.

Dense et intense, cette histoire s’illustre par sa grande variété de séquences. On retrouve des assauts, des phases d’infiltration, des courses-poursuites en véhicules, des attaques aériennes… La formule est complète et plutôt efficace sans toutefois verser dans le spectaculaire hollywoodien qui fait aussi pourtant partie du charme de la saga.

Une démonstration de maîtrise technique

Peu ou pas de scènes « whaou !» ici malgré une démonstration de maîtrise technique (comme ce niveau à Amsterdam vu et revu sur les réseaux sociaux complètement fou). Mais une fois lancé, difficile de décrocher.

Malgré une écriture bien moins audacieuse que celle du Modern Warfare de 2019, on suit avec un plaisir intense le périple de ces troupes d’élite. Une mission accomplie pour ce Modern Warfare II en somme après, l’an passé, un épisode Vanguard très décevant.

Call of Duty : Modern Warfare II, Activision, sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.