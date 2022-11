TikTok : ces 5 comptes à suivre sur les jeux vidéo

La Paris Games Week bat son plein jusqu'au dimanche 6 novembre, et TikTok y a implanté un imposant stand. Une initiative qui vise à mettre en avant l'aspect incontournable de ce réseau social dans le milieu du gaming. Voici les cinq comptes à suivre pour les joueuses et les joueurs mordus par ce média.

Il suffit de taper #GamingonTikTok sur la plate-forme et découvrir ses 21 milliards de vues pour se rendre compte de l'impact des jeux vidéo sur le réseau social. Un constat qui pousse TikTok à aller à la rencontre de ce public et notamment en France, où la marque a installé un stand impressionnant sur le salon Paris Games Week, qui se déroule actuellement et jusqu'au dimanche 6 novembre à Paris Expo Porte de Versailles.

«Nous souhaitons interagir avec notre communauté, car les gamers aiment partager leurs passion et sur les différents comptes liés au jeu vidéo que l'on peut voir, on peut constater que chacun se réapproprie, à sa façon, ce centre d'intérêt», explique pour CNEWS Omba Kamangongo, Head of gaming France, Belgique, Europe du Sud pour TikTok. Et d'ajouter : «Nous mettons en avant les ponts qui existent entre le jeu vidéo et notre plate-forme inclusive, certains s'amusent à mettre en avant les jeux de leur enfance, quand d'autres vont improviser des chansons tout en jouant. On peut même voir des comptes qui reproduisent en grandeur nature des niveaux de jeux... On y trouve donc de nombreuses vidéos décalées qui vont avec l'ADN de TikTok».

Sur le salon de la Paris Games Week, TikTok met ainsi en avant cinq comptes à suivre qui cristalisent cette tendance.

Epsylone

Comptant sur une communauté de plus de 2,2 millions de followers, Epslyone est devenue une gameuse streameuse incontournable sur TikTok. Tatoueuse de profession et basée à Lille, elle lance ses live sur Twitch dès 21h presque chaque jour, mais partage aussi son quotidien sur TikTok et ses meilleurs moments manettes en main.

Kaatsup

Avec sa bonne humeur et son humour décalé, Kaatsup est devenue une streameuse reconnu dans le monde du jeu vidéo, notamment sur Twitch. Mais la jeune femme a aussi touvé sa communauté sur TikTok, avec 1,6 million d'abonnés.

Deujna

Deujna, c'est la génération manga et jeu vidéo incarnée. La jeune femme réunit 1,5 million de followers. Elle partage ses vlogs au quotidien, mais s'aventure régulièrement manettes en main, notamment avec son amie Kaatsup.

Pirastack

Surfant sur la vague Fortnite, Pirastack est parti à l'abordage de TikTok et frôle déjà le million d'abonnés. Ses vidéos débridées marient humour potache et moments de bravoure sur le battle royale d'Epic Games.

Stizo_TV

Autre fan de Fortnite, Stizo_TV est l'une des étoiles montantes du gaming sur TikTok, avec 384.000 abonnés. Ses vidéos détaillent avec humour les nouveautés de ce jeu multijoueur.