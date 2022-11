Noël 2022 : 5 jeux vidéo pour les kids à mettre sous le sapin

Du karting avec les Schtroumpfs, des princesses Disney rebelles, des lapins crétins et des poneys aventureux, voici notre sélection des jeux vidéo pour distraire les enfants à Noël.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Ce nouveau jeu de Mario et les Lapins Crétins fait suite à Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle sorti il y a déjà cinq ans. Tout comme le premier épisode, il s’agit d’un jeu de combats tactiques et d’aventure. Comprenez ici qu’on suit le périple d’une petite dizaine de personnages loufoques entre deux combats tactiques. Jouable dès 10 ans, le titre propose des affrontements intelligents et passionnants. C’est un peu le jeu d’échecs en version 2.0, avec plus de possibilités, alors qu’on dirige en règle générale trois personnages à tour de rôle sur le terrain de jeu, face à des adversaires parfois retors à souhait. Il faut souvent vraiment réfléchir pour s’en sortir ! Un des meilleurs titres Nintendo Switch de l’année.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft, sur Switch.

Disney Dreamlight Valley

Les habitants de la Dreamlight Valley sombrent dans l’oubli ! Heureusement, l’héroïne de ce jeu va accomplir un grand nombre de quête pour que Mickey, Minnie, Picsou, Wall-E, Ariel et d’autres encore reviennent sur le devant de la scène, dans ce gigantesque cross over Disney Pixar. Graphiquement réussi, le titre invite les joueurs à croiser ces personnages cultes. Côté missions, il faut trouver des objets pour les uns et les autres, cultiver fruits et légumes, cuisiner, pêcher des poissons… Certaines quêtes sont de longue haleine mais toujours accessibles et compréhensibles (même s’il faut parfois attendre longtemps que certains objets apparaissent). Jouable dès 5 ans.

Disney Dreamlight Valley, Disney, sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch et PC.

Schtroumpfs Kart

Inspiré par l’illustre et incontournable Mario Kart, le jeu invite un à quatre joueurs à prendre le volant de petits bolides et, une fois lancé sur la piste, à utiliser des bonus pour tenter de prendre l’avantage. Un classique à la sauce Schtroumpf. On retrouve douze schtroumpfs, du Grand Schtroumpf à la Schtroumpfette, en passant par les Schtroumpfs bricoleur, farceur, ou encore maladroit… sur douze circuits différents. On trouve derrière ce titre le studio Eden Games spécialiste des jeux de courses, un gage de qualité quant à la réalisation. La formule est classique, mais le plaisir est bien là : on s’amuse. Un bon jeu de course familial pour les 7 ans et plus.

Schtroumpfs Kart, Microids, sur Switch.

My Little Pony : Aventure à la Baie Port-Poney

Bienvenue à la baie de Port-Poney dans le monde d’Equestria ! Dans ce jeu vidéo on trouve tout l’univers de Mon Petit Poney (My little Poney en anglais). Les adeptes du dessin animé My Little Poney : Nouvelle génération (Netflix) les retrouveront tous dans ces aventures colorée sans arme ni violence. Les missions sont souvent simples : il faut aller chercher un objet pour le ramener à un poney. Impossible de se perdre, un papillon magique indique le chemin. Si quelques rares épreuves restent un peu difficiles, l’aventure s’avère accessible et amusante. Jouable dès 5 ans, avec de temps en temps un petit coup de main des parents.

My Little Poney : aventure à la baie Port-Poney, de Bandai Namco, sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

Miraculous : Rise of the Sphinx

Marinette et Adrien arrivent dans un jeu vidéo ! Il était temps ! Dans ce jeu d’action Miraculous, on retrouve Lady Bug et Chat Noir dans une aventure qui s’inspire de la célèbre série animée. Entre les amitiés entre personnages et les victimes du Papillon qu’il faudra affronter, il y aura de quoi faire pour sauver Paris. L’aventure alterne des séquences de plates-formes assez simples et des combats contre des ennemis emblématiques et amusants, mais aussi des discussions (textes en français, mieux vaut donc savoir lire) avec les différents personnages de la série.

Malgré une réalisation technique très moyenne, on prend plaisir à retrouver l’univers Miraculous pour la première fois dans un jeu vidéo, personnages et musique. On se laisserait presque akumatiser ! Un titre à destiner aux enfants de 7 ans et plus, les plus petits auront quant à eux besoin de l’aide de leurs parents lors de nombreuses phases de plates-formes et de combats contre les boss.

Miraculous : Rise of the Sphinx, GameMill Entertainment, sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch et PC