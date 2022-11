Marvel's Midnight Suns : une plongée inédite et intelligente chez les super-héros

Alors que les blockbusters montrent les muscles des super-héros au cinéma, le jeu vidéo Marvel's Midnight Suns, qui sort ce 2 décembre, fait appelle à notre matière grise pour mettre en scène un crossover inédit et passionnant.

C’est un studio culte pour tous les adeptes des jeux de stratégie. En s’associant à Marvel Games les Américains de Firaxis Games mettent à profit, avec ce Midnight Suns, leur incroyable savoir-faire dans le domaine (série X-Com) au service des célèbres super-héros. Un titre attendu ce 2 décembre sur consoles et PC.

On retrouve ici Ghost Rider, Docteur Strange, Iron Man, Captain marvel, Blade, Spider-Man, etc. réunis autour d’un super-héros baptisé Hunter que le joueur incarnera. Jeu de cartes et de stratégie au tour par tour, le titre invite une équipe de plusieurs super-héros à affronter les forces d’Hydra accompagnées de super-méchants.

Les possibilités de jeu sont nombreuses et les stratégies qui vont avec. On regrettera une certaine rigidité dans les combats face à des titres comme Solasta ou Mario + The Lapins Crétins mais la formule fonctionne et se distingue par son intransigeance. Très vite, il faut savoir élaborer les bonnes stratégies face aux nombreuses options.

Au-delà des combats, Firaxis livre une aventure très écrite avec Marvel's Midnight Suns, qui développe ces personnages. Les dialogues, en français, sont nombreux, et au cœur de l’Abbaye qui sert de QG, il y a beaucoup de quêtes à accomplir pour développer ses talents autant que ses amitiés avec les autres membres du groupe. Une aventure au long cours, intelligente mais aussi et peut-être surtout, une plongée dans un univers Marvel inédit et documenté.

Marvel's Midnight Suns, 2K Games, sur PC, Xbox Series X/S, PS5.