Noël 2022 : voici les jeux vidéo à mettre absolument sous le sapin cette année

Pour ce 25 décembre 2022, le Père Noël glissera bien sûr quelques jeux vidéo sous le sapin. Action, sport, aventure… Voici notre guide pour viser juste cette année.

Toujours difficile de faire son choix, lorsqu'on veut offrir un jeu vidéo. Fan de sport ou de jeu d'infiltration, amateur de titre AAA ou petite pépite indé, le gamer est souvent intransigeant. Pour éviter de commettre un impair, n'hésitez pas à vous renseigner sur les goûts de la personne avant de vous lancer.

Une année complètement foot

Difficile d'éviter la plus grosse franchise sportive en cette fin d'année. Alors que la finale de la Coupe du monde se jouera le 18 décembre, «Fifa 23» fait déjà figure de grand gagnant et propose un mode dédié officiel, avec les logos et les effectifs à jour. Un succès mérité car le jeu, malgré quelques défauts de gameplay, transpire la passion du football.

«Fifa 23», éd. EA Games, Sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, et PC

la Piraterie, c'est cool

Le véritable troisième épisode de la saga «Monkey Island» est désormais disponible. Ce jeu d'aventure, emblématique du style Point n'click, a marqué des générations de joueurs, qui attendaient cet opus avec impatience. Tout y est : les dialogues complètement fous, les animations déjantés, et ils sont ici saupoudrés d'un style graphique très original qui rend ce titre totalement indispensable.

«Return to Monkey Island», éd. Devolver Digital, sur PC (Steam) et Nintendo Switch

La saga des dieux nordiques

Un des très gros titres de cette fin d'année 2022. «God of War : Ragnarök» est la suite de God of War, sorti en 2018 sur Playstation 4 et c'est une grande réussite. Kratos et son fils Atreus sont, une nouvelle fois, au cœur de l'action. Ils doivent explorer les neuf royaumes et combattre, encore et encore. Pas de véritable surprise, que ce soit au niveau du gameplay ou du scénario, mais Ragnarök, c'est la Rolls du plaisir de jouer.

«God of War : Ragnarök», éd. Sony, sur Playstation 5

toute la folie du zoo

«Planet Zoo» continue à tisser sa toile. Le jeu de gestion devient de plus en plus ultime avec, cette fois-ci, un DLC consacré aux animaux des steppes, plaines et prairies du monde entier. Dans cette évolution, un assortiment étonnant de papillons fait également son apparition. Ce sont d'ailleurs les premiers animaux compatibles entre espèces du jeu.

Planet Zoo + DLC Grassland animals pack, éd. Frontier, sur PC

La victoire au buzzer

L'édition 2023 du best-seller NBA 2K est marquée par le grand retour du Jordan Challenge. Ce mode de jeu accessible dès le lancement du titre permet de rejouer des instants marquants de la carrière du joueur au palmarès hors normes. Efficace pour un plaisir immédiat. Evidemment, toute la richesse de NBA 2K est au rendez-vous, cette année encore, avec de multiples possibilités offertes, que l'on soit un joueur du dimanche ou un passionné prêt à passer des nuits entières sur le jeu.

«NBA 2K233, éd. 2K Games, Sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et PC

Manage ton équipe

En cette fin d'année dédiée au football, la nouvelle édition de «Football Manager» nous titille forcément. La version 2023 poursuit dans la même veine que les précédents opus, avec une base de données absolument gigantesque et un réel travail sur la facilité d'accès. Parmi les nouveautés : une IA plus réaliste, de nouvelles animations et, enfin, un système de «Confiance des supporters».

«Football Manager 23», éd. Sega, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et sur PC

Des virages à bien négocier

En 2022, Le studio français KT Racing a appuyé sur le champignon pour offrir une simulation de rallye de grande classe avec «WRC Generations». Réaliste et exigeant, le jeu propose un total de 49 équipes de la saison 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior WRC), auxquelles s'ajoutent 37 voitures de légendes. Vous pourrez participer à un mode «Ligues» très complet, créer une team, partager vos plus belles livrées et, enfin, profiter du jeu cross-plateforme.

«WRC Generations», éd. Nacon, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et sur PC

a plague tale requiem

Un nouveau voyage commence pour Amicia et son petit frère Hugo. Après le succès mérité du premier épisode, en 2019, les développeurs français d'Asobo Studios ont parfaitement répondu aux attentes. Dans cette aventure médiévale sous très haute tension, ils ont su mettre à nouveau l'accent sur la narration et les émotions, ce qui fait de «A Plague Tale: Requiem» un des musts de 2022.

«A Plague Tale : requiem», éd. Focus Entertainment, sur PS5, Xbox Series et PC

le crime parfait ?

Dans «Serial Cleaners», l'objectif du joueur est simple : en tant que nettoyeur pour la mafia, il s'agit de faire disparaître toutes les preuves et les litres de sang répandues sur une scène de crime, et ce avant l'intervention des forces de l'ordre. Irrévencieux et drôle, ce jeu d'infiltration plein d'idées vous plonge dans le New York des années 90, avec quatre nettoyeurs aux styles très différents.

«Serial Cleaners», éd. 505 Games, sur PC

La glisse avec classe

L'improbable rencontre entre le jeu de plate-forme et la simulation de skate-board prend de la hauteur. «Olli Olli» a ainsi débarqué en cette fin d'année avec un tout nouveau DLC baptisé «Finding the flowzone», qui vous emmènera encore plus loin.

A vous d'aider Squid, Licht et le professeur Planks à atteindre ces hauteurs incroyables, tout en réalisant des tricks de folie.

«Olli Olli» + DLC «Finding the Flowzone», éd. Private division, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et sur PC

Retrouvez toutes nos sélection Noël 2022 ici