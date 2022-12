Noël 2022 : voici les 10 meilleurs jeux sur Nintendo Switch

Voilà 5 ans cette année que la Switch émerveille les joueurs. Toujours dans l'air du temps, la console hybride de Nintendo a encore su offrir son lot de hits pour tous les âges. Voici les 10 jeux à offrir sur cette plate-forme.

pokémon violet et écarlate

Impossible de passer outre la déferlante Pokémon Violet et Ecarlate. Le dernier jeu du studio Game Freak s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, seulement trois jours après son lancement le 18 novembre dernier. Comme de nombreux épisodes Pokémon, Violet et Ecarlate sont deux versions d'un seul et même jeu, avec quelques variantes autours des créatures à attraper. On plonge ici avec un plaisir certain dans un nouveau monde ouvert, pokéball en main, pour devenir le meilleur dresseur. D'autant que la série hérite de nouvelles mécaniques de jeu, notamment empruntées à l'excellent Pokémon Arceus, pour offrir une histoire intéressante ou la collectionnite est toujours de mise.

Pokémon Ecarlate et Violet, Nintendo, sur Switch.

Triangle Strategy

Triangle Strategy comptera sans doute parmi les joyaux de la Switch lorsqu'on regardera la ludothèque de cette console dans dix ans, avec une certaine nostalgie. Nouveau titre développé par les pros du RPG de Square Enix, ce jeu de rôle tactique s'inscrit dans la ligné d'un autre jeu de légende publié en 1997 sur PlayStation : Final Fantasy Tactics. Un chef d'œuvre du genre, qui offrait à l'époque des combats passionnants portés par un scénario écrit de main de maître. 25 ans plus tard, Triangle Strategy démontre que Square Enix n'a pas perdu cette fibre et nous propose une aventure formidable. On découvre alors le destin sanglant de trois royaumes qui vont entrer en guerre pour des raison géopolitiques qui leurs sont propres.

Triangle Strategy, Square Enix, sur Switch et PC.

persona 5 royal

Enfin sur Switch, Persona 5 Royal est sans nul doute le J-RPG par excellence qui manquait à la ludothèque de la console de Nintendo. Cette chronique sociale avant-gardiste invite à incarner un lycéen tokyoïte. Accueilli fraîchement dans un nouvel établissement scolaire après des démêlés avec la justice, il entend faire profil bas et devenir un élève modèle. Mais sa vie bascule lorsqu'il découvre le métavers dans une dimension parallèle, qui l'invite à devenir un héros masqué capable de changer le cœur des criminels. Magnifique tant sur le fond que la forme, Persona 5 Royal offre une aventure stylée, mais aussi très bavarde, sur près de 100 heures de jeu d'une rare intensité pour les amateurs du genre.

Persona 5 Royal, Atlus Sega, sur Switch et aussi sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Kirby et le Monde Oublié

Kirby, la petite boule rose, est de retour cette année avec un jeu d'aventure qui apporte enfin du nouveau dans cette saga. Avec Kirby et le Monde oublié, la Switch hérite d'un jeu familial dans la lignée de Super Mario Odyssey. Notre petit héros tout rond va à nouveau jouer les gloutons pour explorer les multiples recoins et chasser les trésors de cette univers gorgé de richesses. Toujours en forme, Kirby offre un challenge accessible pour tous les âges, avec la possibilité de jouer à deux en même temps pour réunir deux générations devant un même écran, et même de s'adonner à des minijeux amusants. Fun et généreux.

Kirby et le Monde oublié, Nintendo, sur Switch.

bayonetta 3

Besoin d'action ? Bayonetta 3 est fait pour vous. La célèbre sorcière aux flingues magiques reprend du service, dans ce nouvel opus qui l'invite à défendre la Terre face à une terrible forme de vie qui la menace. Platinum Games sert ici un cocktail explosif autour de ce jeu garantit sans temps mort. Et Bayonetta n'est pas seule dans cette aventure, avec l'arrivée de Viola, une apprentie prête à tout casser. Porté par une direction artistique haute en couleur et tout le glamour de notre sorcière bien aimée, Bayonetta 3 est un véritable feu d'artifice.

Bayonetta 3, Nintendo, sur Switch.

Splatoon 3

Il y a indiscutablement un savoir-faire Nintendo, une patte unique. Avec Splatoon 3, l’éditeur japonais montre une fois encore qu’il sait y faire pour concevoir des titres désopilants avant tout. Cette série qui a vu le jour en 2015 (sur Wii U) invitait alors le joueur à affronter des adversaires dans des arènes fermées qu’il s’agissait de… repeindre ! Une espèce de jeu de tir pour tous, dans lequel la mort de l’adversaire ne constitue pas la condition sine qua non de la victoire. Sept ans plus tard, la formule n’a pas changé mais s’est considérablement enrichie, tout comme la qualité graphique des niveaux qui, pour certains, valent clairement le coup d’oeil.

Splatoon 3, Nintendo, sur Switch.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Ce nouveau jeu de Mario et les Lapins Crétins fait suite à Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, sorti il y a déjà cinq ans. Tout comme le premier épisode, il s’agit d’un jeu de combats tactiques et d’aventure. Comprenez ici qu’on suit le périple d’une petite dizaine de personnages loufoques entre deux combats tactiques. Jouable dès 10 ans, le titre propose des affrontements intelligents et passionnants. C’est un peu le jeu d’échecs en version 2.0, avec plus de possibilités, alors qu’on dirige en règle générale trois personnages à tour de rôle sur le terrain de jeu, face à des adversaires parfois retors à souhait. Il faut souvent vraiment réfléchir pour s’en sortir ! Un des meilleurs titres Nintendo Switch de l’année.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft, sur Switch.

cuphead physical edition

Enfin une véritable sortie en version boîte de l'un des chefs d'œuvre de la décennie. Cuphead est de retour en cette fin d'année, quelques mois seulement après la sortie de son extension baptisée The Delicious Last Course, qui voit la malicieuse Calice rejoindre, dans leurs aventures, les espiègles Cuphead et Mugman. Cette «Physical Edition», proposée par Microids en France, réunit donc le jeu original et l'extension. Un jeu de tir indispensable pour tous les amateurs d'arcade et de défis relevés, dans cet inimitable hommage à l'univers des toons de la première moitié du XXe siècle.

Cuphead Physical Edition, Microids, sur Switch et aussi sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Nier Automata

Conçu par des créateurs aussi fous que talentueux, NieR : Automata est l'un des piliers du J-RPG de ces dernières années. Et pour fêter ses 5 ans, Square Enix le lance sur Nintendo Switch dans une version estampillée The End of YoRHa. Nier : Automata nous emmène dans un futur lointain où l’humanité a été contrainte de s’exiler d’une terre gouvernée par les machines. Depuis la Lune, ce qui reste de notre espèce a fondé un projet visant à envoyer des robots d’élite sur la planète mère afin de préparer son retour. C’est donc dans le corps d’une androïde aussi sexy que dangereuse, baptisée 2B, épaulée dans sa quête par son confrère 9S, que l’on part sur ce monde inquiétant, où la rouille et la nature dominent. Teinté de fantasy contemporaine, Persona 5 Royal décrit -avec audace et style- le quotidien d’un adolescent accro aux univers parallèles et en quête d’identité. Si Persona 5 était déjà un chef-d’œuvre, cette version Royal le sublime.

NieR : Automata - The End of YoHRa, Square Enix, sur Switch, existe aussi sur PS4, Xbox One et PC.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

Les Tortues Ninja reviennent cette année dans un beat them all qui fleure bon l'époque de la Super Nintendo. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge est sans doute l'incarnation du jeu hommage, réalisé avec tout l'amour des développeurs du studio frenchy de DotEmu. Particulièrement efficace pour s'amuser seul, ce type de jeu déploie tout son potentiel, dès lors que deux et même trois à quatre joueurs prennent chacun une manette pour aller faire déguster quelques mandales aux vilains. Avec son aspect cartoon, en référence à la série animée originale des années 1980, ce TMNT est une franche réussite à partager entre amis ou en famille.

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge, DotEmu, sur Switch et aussi sur Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 et PC.

