«Goddess of Victory : Nikke» : voici 5 conseils pour bien débuter

C'est l'un des jeux mobiles phénomènes de cette fin d'année. «Goddess of Victory : Nikke» se définit comme un RPG science-fiction de tir immersif. Alors que les belles guerrières qui en constituent le cœur du gameplay ont fait connaître le jeu, CNEWS a demandé aux développeurs de livrer leurs conseils pour bien débuter.

Avec déjà plusieurs millions de joueurs réunis sur les serveurs, le RPG «Goddess of Victory : Nikke» est devenu un des jeux mobiles incontournables de cette fin d'année. Le studio Shift Up avait même enregistré plus de 3 millions de préinscriptions de joueurs, avant son lancement mondial, le 4 novembre dernier. Si sa direction artistique met en valeur la plastique de ses dizaines d'héroïnes qui prennent les armes dans une lutte contre les machines, ce jeu gratuit est aussi un «gatcha» immersif très addictif, qui propose de nombreuses variations de gameplay. Nous avons sollicité les développeurs du studio sud-coréen Shift Up, pour qu'ils nous confient leurs astuces pour bien démarrer.

Pour rappel, «Goddess of Victory : Nikke» est un jeu dans lequel vous recrutez et commandez les Nikkes, une équipe de filles spécialisée dans le maniement d'armes à feu et d'autres armes de science-fiction. Dans ce monde, l'humanité est en ruine, et en tant que commandant, vous devez diriger cette armée de femmes fatales, le dernier espoir de l'homme, pour combattre et reprendre la terre.

formez des nikkes variées pour avoir une équipe plus forte

«Il existe une grande variété de personnages dans le jeu, chacun équipé de différents types d'armes. Pour démarrer rapidement, vous devez former une équipe Nikke de 5 personnes. Ils doivent inclure des étapes de rafale I, II, III, des armes équilibrées pour couvrir les courtes, moyennes et longues portées, et les clés de compétences des personnages doivent fonctionner les uns avec les autres pour libérer les compétences plus facilement», souligne-t-on chez Shift-Up.

Montez en puissance même sans vous battre

«Utilisez le mode veille du jeu et l'appareil de synchronisation pour vous aider à construire et à mettre à niveau votre base pendant que vous êtes occupé. Pour gagner du temps, vous pouvez terminer la plupart des missions en utilisant la bataille automatique. Vous pourrez facilement franchir les étapes avec une bonne équipe, capable de répondre à la puissance et aux scores demandés pour passer les niveau. Il est à noter vous ne pouvez monter de niveau que 5 Nikkes à la fois, mais il ne faut pas oublier le «Synchro Device». Cet onglet (que l'on trouve dans le mode Outpost) permet de monter n'importe quel Nikke au niveau le plus bas de vos 5 meilleures Nikkes, sans dépenser de ressources», précisent les développeurs.

Poursuivez toujours la campagne principale quand c'est possible

«Ce jeu est mis à jour à une fréquence élevée toutes les deux-trois semaines, soulevant de nombreuses discussions communautaires sur le conflit entre l'humanité et les robots, qui est l'histoire principale du jeu. N'ignorez pas ce scénario complexe et assurez-vous de vérifier les histoires de quêtes secondaires - vous pouvez apprendre beaucoup de choses intéressantes sur le monde qui vous entoure», conseille-t-on.

Obtenez gratuitement des Nikke SSR

«Le jeu propose de nombreuses façons d'obtenir gratuitement des SSR (Specially Super Rare drop) pour améliorer la puissance de combat de votre équipe. Donc, si vous voulez booster un personnage particulier, vous pouvez mettre votre Nikke préféré dans la liste de souhaits, ce qui augmentera vos chances d'obtenir ce personnage. De plus, en terminant des défis dans le mode Tribe Tower, vous pouvez obtenir gratuitement le mode haute qualité, ce qui augmente les chances d'obtenir un SSR à 60 %. Enfin, les points sociaux obtenus en ajoutant des amis offrent également une chance d'obtenir des personnages SSR», ajoute le studio.

Explorez la carte pour trouver des bonus cachés

«En plus des missions quotidiennes, l'exploration et la collecte d'objets cachés sur la carte peuvent également générer des ressources, telles que des crédits et des gemmes. Vous pouvez également construire et développer la Tactics Academy, avec des plans trouvés sur la carte, ce qui débloquera les emplacements de l'appareil de synchronisation et augmentera votre taux d'obtention de ressources supplémentaires», conclut-on chez Shift Up.

«Goddess of Victory : Nikke», Shift Up, disponible gratuitement sur iOS et Android.