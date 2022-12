Noël 2022 : voici les meilleurs accessoires pour combler les gamers

Quand on veut faire plaisir à un gamer, il n'y a pas que les jeux vidéo. De nombreux accessoires existent pour le rendre heureux. Voici notre sélection pour Noël 2022.

UNE MANETTE XBOX LUNAIRE

Depuis plusieurs années, Xbox propose des coloris alternatifs pour ses manettes officielles sans fil. Parmi les derniers modèles sortis, cette édition spéciale Lunar Shift fait son petit effet, avec un dégradé superbe et un effet scintillant argent-or. Simplifiée pour plus de confort grâce à la surface texturée sur les gâchettes à l’arrière de la manette. Pour les joueurs les plus exigeants, Xbox propose également une manette Elite à 149 euros. C'est cher, certes, mais elle propose tout un tas de réglages personnalisables qui peuvent vous aider à faire la différence.

Manette Lunar Shift, Xbox, 64,99 €

Plaisir virtuel ou réel ?

Le casque de VR Meta Quest 2, lancé fin 2020, a fait ses preuves. Avec une résolution de 1832x1920 pixels par oeil, le confort et les performances sont là. A l'aise pour le jeu, il propose de multiples expériences, dans des styles très différents, tels Among us, Marvel's Iron Man ou encore The Climb 2. Le petit plus : jusqu'à la fin du mois, les jeux Resident Evil 4 et Beat Saber sont offerts pour l'achat du casque.

Casque VR Quest 2, Meta, à partir de 449,99 €

PAR PETITES TOUCHES

De nombreux joueurs PC aiment les claviers qui font le spectacle. Pour eux, le nouveau Vulcan II Max de Roccat sera un excellent choix. D'une conception premium, il combine les performances, la vitesse et la solidité. Avec son nouveau repose poignet transparent, les effets lumineux sont très impressionnants.

Clavier Vulcan II Max, Roccat, 229,99 €

PRÊT POUR LA BAGARRE

Pour devenir une bête des jeux de combat, le Daija Arcade Stick est une formidable machine de guerre. Développé en collaboration avec la joueuse pro Marie-Laure «Kayane» Norindr, le modèle ne lésine pas sur la qualité. La robustesse, le positionnement des boutons et l’espace pour les mains ont fait l'objet d'un soin tout particulier. Il est vrai que le prix (279,90 € pour le modèle PS5) et le poids (3,5 kg) sont costauds, eux aussi. Mais les possibilités de personnalisation en font un must pour tous les passionnés de combat.

Daija Arcade stick, Nacon, 279,90 €

CHargez !

Jamais de mauvaise surprise avec le support de casque et station de charge Turtle Beach Fuel. Il permet de recharger en continu deux manettes sans fil Xbox (One ou Series) et il propose en plus un emplacement pratique pour ranger le casque, alors qu'on ne sait jamais où le mettre habituellement. Deux blocs-batterie rechargeables sont fournis, qui offrent plus de 22 h d'alimentation, vous libérant ainsi de la contrainte des piles.

Station de charge Dual Charger, Turtle Beach, 34,99 €

l'immersion totale

Si Sony parade fièrement avec sa PlayStation 5 auprès des gamers, la marque japonaise lance cette année en France sa gamme Inzone totalement dédiée au gaming, avec notamment un superbe écran, le Inzone M9. Un modèle haut de gamme qui profite du savoir-faire de Sony en matière de téléviseur. Le constructeur accorde ici toute son attention aux détails de l'image en renforçant notamment les contrastes et en misant sur un taux de rafraîchissement de 144 Hz, le tout en 4K pour une belle surface de 27 pouces. A noter : la marque sort en même temps un autre modèle, le M3, plus accessible. Simplement Full HD (1080p), il est en revanche doté d'un taux de rafraîchissement de 244 Hz, très rapide, et donc idéal pour les jeux d'action.

Ecran de gaming Inzone M9, Sony, 1.099 €

le retrogaming moderne

Lancée le 15 décembre, l'Evercade EXP est la console de Noël pour les retrogamers. La société britannique Blaze Entertainement monte ici en gamme en proposant rien de moins qu'une machine pensée pour exploiter les jeux d'arcade et consoles des années 1980-1990. La console, qui affiche un bel écran IPS HD de 4,3 pouces, est fournie avec 18 jeux signés Capcom (Street Fighter II, Megaman 2...) inclus dans la console, mais aussi une cartouche de 6 jeux de l'éditeur japonais Irem (dont R-Type et In the Hunt). La machine peut également accueillir toute la collection de cartouches Evercade qui compilent déjà plus d'une centaine de jeux. Un excellent produit pour un prix intéressant.

Evercade EXP, Blaze Entertainement/Just For Games, 149,99 €

si la gameboy m'était contée

Mythique depuis sa sortie en 1989 au Japon, la Game Boy de Nintendo occupe une place à part dans le cœur des joueurs. Ce livre richement illustré propose de revisiter la riche histoire de la console de poche en nous permettant de redécouvrir les jaquettes cultes de 350 jeux. Pour obtenir ce très beau résultat, des collectionneurs parmi les plus renommés au monde ont été contactés et le résultat est largement à la hauteur.

«La Gameboy en 350 jeux», éd. Third, 39,90 €

